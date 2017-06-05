نادي الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع الخطوط القطرية

أعلن النادي الأهلي المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الاثنين فسخ عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية بناء على تعليمات حكومية بعد توتر سياسي بين البلدين.

وكتب الأهلي في حسابه على تويتر "يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية وذلك اتباعا لتوجهات حكومتنا الرشيدة".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، وفق وكالة رويترز للأنباء، أعلنت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

وكان الأهلي قد جدد الشهر الماضي عقد الرعاية لثلاث سنوات مع الخطوط القطرية بعدما بدأ التعاون في أكتوبر تشرين الأول 2014.

وخلال تلك الفترة توج الأهلي بلقب دوري المحترفين وكأس الملك في موسم 2015-2016 قبل أن يحتل الفريق القادم من مدينة جدة المركز الثاني في المسابقتين بالموسم المنصرم.

وذكرت تقارير أن قيمة العقد الجديد على مدار ثلاث سنوات بين الأهلي والخطوط القطرية تبلغ 180 مليون ريال سعودي (حوالي 48 مليون دولار) مع وجود بنود تسمح بمبالغ أخرى في حال حصد الألقاب.

وفي الشهر الماضي أيضا أعلنت الخطوط الجوية القطرية ارتباطها بعقد رعاية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022.

وأكدت الشركة المملوكة لدولة قطر أن الصفقة ستشمل كأس العالم للقارات 2017 وكأس العالم 2018 في روسيا وكأس العالم للأندية وكأس العالم للسيدات وكأس العالم 2022 في قطر.