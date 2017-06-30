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رياضة

الانظار تتوجه نحو زفاف اللاعب الشهير ميسي اليوم

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 يونيو 2017
الانظار تتوجه نحو زفاف اللاعب الشهير ميسي اليوم

تتوجه أنظار محبي كرة القدم خارج الملعب اليوم وهو حدث خاص جدًا اليوم الجمعة، ففي أحد أفخم فنادق مدينة روزاريو الأرجنتينية يعقد بعد ساعات قليلة أفضل لاعب كرة قدم في العالم ـ الأرجنتيني ليونيل ميسي قرانه برفيقة دربه أنتونيّا روكوزو .

ولفتت رويترز إلى اجتماع عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم اليوم الجمعة في الأرجنتين لحضور حفل زفاف ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ورفيقته لفترة طويلة أنطونيلا روكوزو.

وحضر زملاء ميسي الحاليين والقدامى إلى الحفل ومنهم كارليس بويول وخافيير ماسكيرانو ونيمار ولويس سواريز إضافة إلى جيرار بيكي وزوجته المغنية شاكيرا.

كما انضم عدد من لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز إلى 260 مدعوا للحفل ومنهم سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وانتشر 350 شرطيا لتأمين الحفل بمدينة روساريو حيث نشأ ميسي قبل الانتقال لبرشلونة الذي قضى معه كل مسيرته التي تضمنت الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

والتقى ميسي مع روكوزو، التي تنتمي لروساريو أيضا، عند نشأتهما في المدينة وأنجبا تياجو الذي يبلغ عمره أربع سنوات وماتيو وعمره 21 شهرا.

والتقطت عدسات المصورين عددا من الصور لرجال الأمن الذين انتشروا في كل أنحاء المدينة الأرجنتينية من أجل تأمين حفل الزفاف.

وتربط علاقة حميمة بين ميسي وأنتونيلا منذ أعوام طويلة، ولهما ولدان بحسب سكاي نيوز عربية.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا أن حفل الزفاف سيقام في أحد فنادق المدينة، وأنه تم حجز كامل غرفه الـ250 لإقامة الضيوف.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن لائحة المدعوين بقيت "سرية" إلى حد كبير، رغم تأكيدها أن ميسي دعا 21 لاعبا من زملائه في برشلونة وأعضاء في الجهاز الفني للنادي.

واستثنى المدرب السابق لويس إنريكي ومساعده خوان كارلوس أونسوي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري للفريق روبرت مورينو ورافيل بول وجواكين فالديس.

ويبدو أن ميسي سيسير على منوال تشافي هيرنانديز خلال حفل زفافه، حيث لم يوجه هو الآخر دعوات لأي فرد من الإدارة، تجنبا لأي صدامات بين مسؤولي النادي الحاليين والسابقين.

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