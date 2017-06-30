الانظار تتوجه نحو زفاف اللاعب الشهير ميسي اليوم

تتوجه أنظار محبي كرة القدم خارج الملعب اليوم وهو حدث خاص جدًا اليوم الجمعة، ففي أحد أفخم فنادق مدينة روزاريو الأرجنتينية يعقد بعد ساعات قليلة أفضل لاعب كرة قدم في العالم ـ الأرجنتيني ليونيل ميسي قرانه برفيقة دربه أنتونيّا روكوزو .

ولفتت رويترز إلى اجتماع عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم اليوم الجمعة في الأرجنتين لحضور حفل زفاف ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ورفيقته لفترة طويلة أنطونيلا روكوزو.

وحضر زملاء ميسي الحاليين والقدامى إلى الحفل ومنهم كارليس بويول وخافيير ماسكيرانو ونيمار ولويس سواريز إضافة إلى جيرار بيكي وزوجته المغنية شاكيرا.

كما انضم عدد من لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز إلى 260 مدعوا للحفل ومنهم سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.