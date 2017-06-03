محمد بن راشد يلتقي ملكة بريطانيا على هامش سباق الديربي الكلاسيكي

التقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جـلالة الملكـة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث وذلك على هامش فعاليات الديربي الإنجليـزي المقام على مضمار "إبسوم" الإنجليزي العريق بإنجلترا.

وبحث سموه مع جـلالتها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول اللقاء الحديث حول أهمية سباق الديربي الانجليزي والذي أقيم لأول مرة في عام 1780 ويعد من أشهر وأعرق مهرجانات سباقات الخيول في العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحرص الدائم على التواجد والمشاركة من خلال أقوى الخيول في مختلف سباقات الخيل البريطانية وذلك لمواصلة تحقيق الانجازات المشرفة لدولة الامارات والتي حققتها في سباقات الخيل على المستوى العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات.