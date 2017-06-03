محمد بن راشد يلتقي ملكة بريطانيا على هامش سباق الديربي الكلاسيكي

التقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جـلالة الملكـة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث وذلك على هامش فعاليات الديربي الإنجليـزي المقام على مضمار "إبسوم" الإنجليزي العريق بإنجلترا.
وبحث سموه مع جـلالتها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول اللقاء الحديث حول أهمية سباق الديربي الانجليزي والذي أقيم لأول مرة في عام 1780 ويعد من أشهر وأعرق مهرجانات سباقات الخيول في العالم.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحرص الدائم على التواجد والمشاركة من خلال أقوى الخيول في مختلف سباقات الخيل البريطانية وذلك لمواصلة تحقيق الانجازات المشرفة لدولة الامارات والتي حققتها في سباقات الخيل على المستوى العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات.
من جهتها رحبت الملكة إليزابيث الثانية بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأشادت بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين مؤكدة حرصها على تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد تابع فعاليات سباق الديربي الانجليزي وإلي جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وسمو الاميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقد حقق فريق غودولفين انتصارا مهما في أحد أقوى أشواط سباق الديربي عبر انتزاع المهرة لاف ألاود المركز الاول في شوط برينسيس اليزابيث ستيكس، والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات لمسافة 1700 متر للفئة الثالثة، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويلي وبإشراف المدرب جون غوسدن بينما جاءت في المركز الثاني الفرس أبسليوت بلاست بقيادة الفارس بات سمولين وبإشراف المدرب كي سوهي.
وتسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي جائزة الفوز وسط ترحيب وتصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار المستحق.
وانتزع لقب ديربي إبسوم الكلاسيكي 2017 لمسافة الميل ونصف الميل الفئة الاولى والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، المهر "وينجز أوف إيجلز" بقيادة الفارس بادريغ بيجي وبإشراف المدرب إيدن أوبرين محققا بذلك لقب السباق الأقوى عالمياً.
حضر السباق عدد من الشيوخ والمسؤولين والملاك وجمهور غفير من عشاق السباقات البريطانية.المزيد من أخبار المملكة المتحدة
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