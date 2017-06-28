أعلنت شبكة فوكس سبورتس يوم الثلاثاء عن شراكة مع شركة فيسبوك وذلك لبث مباريات ‭‭‭‭‬‬‬‬‬دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر الانترنت خلال موسم 2017-2018.

وذكرت الشبكة، التي تمتلكها شركة توينتي فرست سينشري فوكس، وفقا لرويترز، إن بعض مباريات دوري الأبطال ستذاع حصريا عبر فيسبوك وفوكس سبورتس جو بينما سيذاع البعض الاخر عبر التلفزيون في نفس الوقت.

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وحولت الشركات المسؤولة عن شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر اهتمامها لابرام عقود بث أحداث رياضية مباشرة في ظل زيادة اقبال الشباب على متابعتها عبر الانترنت وابتعادهم عن المشاهدة من خلال القنوات المدفوعة مقدما.

وبموجب الاتفاق ستبث فوكس سبورتس مباريات بدوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة مباشرة عبر صفحتها في فيسبوك اعتبارا من سبتمبر أيلول المقبل.

وذكرت فوكس أن اتفاق الشراكة يتضمن بث مباراتين يوميا بدور المجموعات وأربع في دور 16 وأربع أخرى في دور الثمانية.

وفي محاولة أخرى لتوجه نحو البث المباشر وقع فيسبوك الشهر الماضي عقدا لبث 20 مباراة بدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.

وذكرت رابطة دوري كرة القدم الكندية أنها أبرمت اتفاقا مع تويتر يوم الثلاثاء لبث برنامج مباشر على الهواء لمدة 30 دقيقة يتضمن أنباء المسابقة ومقابلات مع اللاعبين.

وأبرم موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أيضا اتفاقا الشهر الماضي يستمر لعدة سنوات مع رابطة دوري كرة القدم الأمريكية لبث استعدادات المباريات مباشرة وكذلك برنامج لمدة 30 دقيقة.