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رياضة

"ظبي" التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية "الإمارات 2017"

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 يونيو 2017
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"ظبي" التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية "الإمارات 2017"

شهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017" اليوم الكشف عن تميمة البطولة التي تستضيفها الدولة خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وأطلقت اللجنة اسم "ظبي" على تميمة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017" والتي تم استلهامها من "الظبي العربي" تعبيرا عن تراث الدولة وأصالتها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي أن كافة النواحي التنظيمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2017 تسير وفق الخطط التي تم وضعها سواء على صعيد الملاعب التي تم تحديدها أو على صعيد جدول البطولة في انتظار الإعلان النهائي عن الأندية المنتظر أن تشارك في البطولة بعدما نجح فريق ريال مدريد في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرا وتأهل رسميا للبطولة.

وقال معاليه في تصريحات للصحفيين عقب الإعلان الرسمي عن تميمة البطولة اليوم ان اختيار "الظبي العربي" تميمة لكأس العالم للأندية جاء تجسيدا لمعاني الفخر والاعتزاز بتراثنا، لافتا إلى أنه سيتم الإبقاء على التميمة "ظبي" حتى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها دولة الإمارات أيضا.

وأضاف إن التميمة "ظبي" تعمل على استقطاب الصغار والكبار من عشاق كرة القدم الذين يجمعهم حبهم للرياضة الأكثر شعبية في الدولة.

ولفت اللواء محمد خلفان الرميثي إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة تنتظر اكتمال عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية تمهيدا لإجراء القرعة، مؤكدا أن البطولة تعتبر إحدى أرقى البطولات على الصعيد العالمي ومن المهم القيام بحملات ترويجية وتعريف الجماهير بكافة مستجداتها على الدوام.

وأضاف ان عملية بيع تذاكر البطولة أخذت في عين الاعتبار كافة شرائح المجتمع والذين من حقهم الاستمتاع بهذا الحدث الفريد من نوعه من خلال توفير كافة السبل المتاحة أمامهم للحصول على التذاكر دون أية صعوبات تذكر.

 

 

 

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