"ظبي" التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية "الإمارات 2017"

شهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017" اليوم الكشف عن تميمة البطولة التي تستضيفها الدولة خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وأطلقت اللجنة اسم "ظبي" على تميمة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017" والتي تم استلهامها من "الظبي العربي" تعبيرا عن تراث الدولة وأصالتها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي أن كافة النواحي التنظيمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2017 تسير وفق الخطط التي تم وضعها سواء على صعيد الملاعب التي تم تحديدها أو على صعيد جدول البطولة في انتظار الإعلان النهائي عن الأندية المنتظر أن تشارك في البطولة بعدما نجح فريق ريال مدريد في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرا وتأهل رسميا للبطولة.