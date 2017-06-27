مدينة دبي الرياضية تطلق المخيمات الصيفية لرياضة الكريكيت

أعلنت أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي ــ الواقعة في مدينة دبي الرياضية الهيئة المسؤولة عن تنظيم بطولات الكريكيت العالمية ــ عن اطلاق المخيمات الصيفية للاعبين الصغار وعلى مدار 8 أسابيع لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم في رياضة الكريكيت وتحت اشراف فريق من المدربين المحترفين.
وتقام المخيمات الصيفية الخاصة بالأكاديمية ضمن مركزها الذي يضم صالة رياضية مغلقة ومكيفة بالكامل ومجهزة بأحدث الأجهزة التدريبية ذات مواصفات عالمية، وفق وكالة أنباء الإمارات.
ويبدأ القسم الأول من المخيم يوم الأحد 2 يوليو ويستمر حتى 27 يوليو، أما القسم الثاني فيبدأ يوم الأحد 30 يوليو ويستمر حتى 22 أغسطس وبذلك يستمر المخيم بشكل كامل لمدة 8 أسابيع وهو مخصص للفتيان والفتيات ممن تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة.
وأشار ويل كتشن المدير العام لأكاديمية مجلس الكريكيت الدولي الى الاقبال الكبير والمتزايد عاما تلو الآخر منذ إطلاق الأكاديمية مجموعة من البرامج التطويرية الخاصة باللاعبين الشباب والأطفال إلى جانب برامج تطويرية أخرى لفئة الرجال ممن تفوق أعمارهم 18 سنة حيث تساهم الأكاديمية في ترسيخ مكانة لعبة الكريكيت في الدولة وتجعل منها رياضة تناسب جميع الأعمار.
وأضاف أن الأكاديمية توفر أدوات ومعدات رياضية مميزة لا توجد في مراكز ومنشآت رياضية أخرى في العالم وسيحظى المشاركون بحصص تدريبية بإشراف طاقم مختص من المدربين الذين يتمتعون بتاريخ حافل بالإنجازات في ملاعب الكريكيت.المزيد من أخبار الإمارات
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