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رياضة

الحضري أول حارس مرمى أجنبي يلعب في السعودية مع نادي التعاون

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 يونيو 2017
الحضري أول حارس مرمى أجنبي يلعب في السعودية مع نادي التعاون
الحضري المصدر: eurosport.com

أعلن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة رحيل لاعبه عصام الحضري لصفوف نادي التعاون وقال أنه قرر القيام باحتفالية تكريمية للحضري قبل انضمامه إلى دوري جميل للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم سمح بالتعاقد مع حارس اجنبي في الموسم المقبل وهو ما سمح للعديد من الاندية بالبحث عن حراس مميزين بحسب موقع يوروسبورت.

وبذلك يصبح عصام الحضرى حارس مرمى فريق وادى دجلة والمنتخب الوطنى، على بعد خطوات من الاحتراف بنادى التعاون السعودى الذى طلب الحصول على خدمات الحارس المخضرم لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأقترب مسئولى التعاون من إنهاء اجراءات الصفقة مع نظرائهم بدجلة.   

 

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