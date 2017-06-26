تأسيس الاتحاد الدولي لسباقات الهجن بمشاركة دول أوربية وعربية

وجهت اللجنة التأسيسية للاتحاد الدولي لسباقات الهجن الدعوات لجميع الاتحادات الدولية واللجان المتخصصة في رياضة سباقات الهجن على مستوى العالم للانضمام لعضوية الاتحاد الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول الشهر الماضي في دولة الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن حسين بن مانع دواس رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الدولي لسباقات الهجن رئيس الاتحاد العربي قوله : "اللجنة التي تضم ممثلين من عدة دول عربية و اوربية تضع التنظيمات والقوانين المنظمة لهذه الرياضة بعد الإعلان عن تأسيس الاتحاد ليكون المرجع الأول لهذه الرياضة العريقة والقديمة قدم التاريخ".

وأضاف : " الدعوات وجهت لأكثر من عشرين اتحاداً متخصصاً في سباقات الهجن في العالم للانضمام لعضوية الاتحاد الدولي لسباقات الهجن حيث ستعمل اللجنة التأسيسية على عقد الاجتماع الأول للاتحاد لترشيح مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه من قبل الأعضاء بالتصويت".