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رياضة

منع الأندية السعودية من التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 يونيو 2017
منع الأندية السعودية من التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي
عادل عزت- المصدر: روتانا نت

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سلسلة قرارات من شأنها أن تغير وجه الدوري السعودي للمحترفين، منها وضع سقف أعلى لرواتب اللاعبين قدره 150 ألف ريال شهرياً، متضمناً البدلات كافة، ومنع الأندية من التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي بحسب ما نقلته صحيفة الحياة.

كما قرر الاتحاد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين بفرق الدوري الممتاز الذي ينطلق في آب (أغسطس) المقبل إلى ستة لاعبين بدلاً من أربعة لاعبين.

 

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الخميس) في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح لأندية الدرجة الأولى بالتعاقد مع لاعبين اثنين أجنبيين ولاعب واحد من مواليد السعودية.

وأبان أن الاتحاد أقر نظام رخصة المدربين في الدوري الممتاز برسم قدره خمسة في المئة من قيمة عقد المدرب مع النادي، كما أقر نظام رخصة للاعبين لتكون قيمتها ثلاثة في المئة من قيمة العقد، وذلك بدءاً من الموسم المقبل.

وأوضح أن التعديلات التي أجريت على لائحة الاحتراف تمنع أي مدرب يتم إلغاء عقده من التعاقد مع نادٍ آخر من الدرجة ذاتها في الموسم نفسه، ويكون بمقدوره التعاقد مع فريق من درجة أقل.

وأكد عادل عزت رئيس الاتحاد خلال المؤتمر بأن الرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم خاصة تمثل جزءًا هامًا من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مبينًا أن الاتحاد حريص على ترجمة أهداف الرؤية المتعلقة بكرة القدم، والعمل على تضمينها ضمن الخطط والبرامج المستقبلية. وأضاف: "تأكيدًا لذلك، فقد رأينا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن نصدر قرارًا بزيادة عدد اللاعبين المحترفين غير السعوديين في أندية دوري جميل للمحترفين من أربعة إلى ستة لاعبين، ويجب أن نشير هنا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز فهذه الفكرة هي من بنات أفكار سموه الكريم، وترجمة أهدافه في تطوير منظومة العمل الرياضي".

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