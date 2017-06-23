منع الأندية السعودية من التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سلسلة قرارات من شأنها أن تغير وجه الدوري السعودي للمحترفين، منها وضع سقف أعلى لرواتب اللاعبين قدره 150 ألف ريال شهرياً، متضمناً البدلات كافة، ومنع الأندية من التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي بحسب ما نقلته صحيفة الحياة.

كما قرر الاتحاد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين بفرق الدوري الممتاز الذي ينطلق في آب (أغسطس) المقبل إلى ستة لاعبين بدلاً من أربعة لاعبين.