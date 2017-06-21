بعد "ماكدونالدز".. شراكة بين "إنتل" الأميركية واللجنة الأولمبية الدولية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء انها وقعت عقد شراكة مع شركة "إنتل" الأميركية لصناعة الالكترونيات، وذلك بعد أيام من فض العقد الرعائي مع شركة "ماكدونالدز" الاميركية الممتد منذ عقود.

وأوضحت اللجنة ان "إنتل واللجنة الاولمبية الدولية تتشاركان لاستقدام تكنولوجيا إنتل المتقدمة لتعزيز الألعاب الأولمبية حتى سنة 2024".

ووفق موقع فرانس 24، أقيم الأربعاء حفل توقيع في مدينة نيويورك الأميركية بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ والرئيس التنفيذي للشركة الأميركية براين كرزانيش.