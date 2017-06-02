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رياضة

محمد بن راشد يشهد بحضور حمدان بن محمد سباق "الاوكس" الانجليزي

أريبيان بزنس
الجمعة، 2 يونيو 2017
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محمد بن راشد يشهد بحضور حمدان بن محمد سباق "الاوكس" الانجليزي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ظهر اليوم، سباق "الاوكس" الإنجليزي للخيل المقام على مضمار "ابسوم" العريق بإنجلترا، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

  وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مختلف أشواط سباق الاوكس الانجليزي والمخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات، إذ شهدت فعاليات السباق منافسة حامية وصراعا بين نخبة من الخيول لانتزاع أفضل الالقاب في أحد أهم المحافل الاوروبية المتخصصة في سباقات الخيل.

 ووفق وكالة أنباء الإمارات، جاء في المركز الأول الجواد "جي كي شيستروتون" لفريق غودولفين بقيادة الفارس وليام بويك وبإشراف المدرب شارلي أبليبي بعد منافسة مع ثمانية خيول متقاربة في المستوي، وذلك في شوط "إنفستك مايل هانديكاب لمسافة 1700 متر، أما المركز الثاني فقد حققه الجواد مايثيكال مادنيس بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وبإشراف المدرب ديفيد أومير.

 وفي شوط كورونيشن كب ولمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات، والذي يعتبر من بين أقوى أشواط السباق، حققت خيول غودولفين المركزين الثاني والثالث، إذ جاء في المركز الثاني المهر "فرونتيرسمان" لفريق غودولفين بقيادة الفارس جيمس دويل وبإشراف المدرب شارلي أبليبي بينما كان المركز الثالث من نصيب المهر "هاوكبيل" وبقيادة الفارس وليام بويك وبإشراف المدرب شارلي أبليبي أما المركز الاول فقد انتزعه الجواد "هايلاند ريل" وبقيادة الفارس ريان مور وبإشراف المدرب إيدن أوبرين.

 أما في الشوط الافتتاحي الأول إنفستك وود كوتي ستيكس ولمسافة 1200 متر، وبمشاركة 7 خيول، حقق المهر "كاردسشارب" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المركز الثاني بقيادة الفارس سيلفستري دي سوزا وبإشراف المدرب مارك جونستون بينما كان المركز الاول من نصيب المهر "دي بروني هورس" وبقيادة الفارس ريان مور وبإشراف المدرب ريتشارد هانون.

 وفي الشوط الرئيسي للسباق توجت المهرة إينابل للأمير خالد بن عبد الله ال سعود، بلقب الاوكس الانجليزي لعام 2017  لمسافة الميل ونصف الميل وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري وبإشراف المدرب جون غوسدن.

  وينطلق غدا سباق الديربي الانجليزي العريق في مضمار ابسوم لمسافة الميل ونصف الميل الفئة الاولي، والذي يستأثر باهتمام ومتابعة عشاق سباقات الخيول العالمية وتشارك فيه مجموعة من أبرز الخيول المتنافسة للفوز باللقب.

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