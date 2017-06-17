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رياضة

"بي بي إس سبورتس" قنوات رياضية عربية جديدة ...والتفاصيل قريبا

أريبيان بزنس
السبت، 17 يونيو 2017
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"بي بي إس سبورتس" قنوات رياضية عربية جديدة ...والتفاصيل قريبا

بات منتظرا خلال الأيام القليلة المقبلة الكشف رسميا عن تفاصيل إطلاق مجموعة القنوات الرياضية الجديدة التي ستحمل اسم "PBS SPORTS"، وهي قنوات رياضية ذات تمويل سعودي يصل إلى 7 مليارات دولار، وستحمل على عاتقها مهمة إنهاء احتكار مجموعة قنوات "Bein Sports" الرياضية القطرية والمسيطرة على جميع البطولات الكبرى آسيوياً وأفريقياً وعالمياً.

ووفق موقع "العين" الإلكتروني، نشر حساب مجموعة "PBS SPORTS" المنتظرة على موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية مجموعة تغريدات، كشفت فيها المجموعة جزئيا عن نفسها وعن العمل الذي تنوي القيام به خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت القناة عن عقد مؤتمر صحفي يوم 10 شوال المقبل في الرياض لإعلان تفاصيل إطلاق القناة رسميا، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى لم يتم الكشف عنها.

وقام حساب القناة صباح السبت بنشر مجموعة إضافية من التغريدات، جاءت التغريدة الأولى لتؤكد أن البث التجريبي للقناة سيبدأ من شوال المقبل، أما بداية عمل القناة الفعلي فسيكون من الموسم الرياضي المقبل 2017-2018، بـ5 قنوات سترتفع تدريجياً إلى 11 قناة.

وعن أسعار الاشتراكات أوضحت القناة أنها ستكون مجانية قدر المستطاع في حال سمحت القوانين الدولية بذلك، أما في حال ضرورة عمل اشتراكات فإن أسعار هذه الاشتراكات ستكون رمزية.

وأكدت القناة أن 7 من مجموعة قنواتها ستعمل بتقنية الـHD، بالإضافة إلى وجود مفاوضات مع مجموعة قنوات "MBC" من أجل ضم القنوات إلى ريسيفر "Gobc".

وأوضح حساب القناة أنها ستعرض جميع الدوريات العالمية بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور ربع النهائي الذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل، وبالتزامن مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم والبطولات القارية.

واختتمت القناة بتغريدة قالت فيها: "طاقم عمل القناة من مذيعين ومعلقين سيتم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي، حيث يجري حاليا التفاوض معهم".

يذكر أن هناك مجموعة قنوات أمريكية تحمل نفس الاسم، واختصارها هو "بابليك برودكاستنج سيرفيس"، وتأسست سنة 1952، ولها أكثر من 354 محطة تليفزيونية وإذاعية في كل الولايات المتحدة الأمريكية.

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