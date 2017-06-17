"بي بي إس سبورتس" قنوات رياضية عربية جديدة ...والتفاصيل قريبا

بات منتظرا خلال الأيام القليلة المقبلة الكشف رسميا عن تفاصيل إطلاق مجموعة القنوات الرياضية الجديدة التي ستحمل اسم "PBS SPORTS"، وهي قنوات رياضية ذات تمويل سعودي يصل إلى 7 مليارات دولار، وستحمل على عاتقها مهمة إنهاء احتكار مجموعة قنوات "Bein Sports" الرياضية القطرية والمسيطرة على جميع البطولات الكبرى آسيوياً وأفريقياً وعالمياً.



ووفق موقع "العين" الإلكتروني، نشر حساب مجموعة "PBS SPORTS" المنتظرة على موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية مجموعة تغريدات، كشفت فيها المجموعة جزئيا عن نفسها وعن العمل الذي تنوي القيام به خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت القناة عن عقد مؤتمر صحفي يوم 10 شوال المقبل في الرياض لإعلان تفاصيل إطلاق القناة رسميا، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى لم يتم الكشف عنها.

وقام حساب القناة صباح السبت بنشر مجموعة إضافية من التغريدات، جاءت التغريدة الأولى لتؤكد أن البث التجريبي للقناة سيبدأ من شوال المقبل، أما بداية عمل القناة الفعلي فسيكون من الموسم الرياضي المقبل 2017-2018، بـ5 قنوات سترتفع تدريجياً إلى 11 قناة.