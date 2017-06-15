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رياضة

فيديو: كريم بن زيمة يتجول في احدى دوريات شرطة دبي الفارهة

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
فيديو: كريم بن زيمة يتجول في احدى دوريات شرطة دبي الفارهة

 اصطحبت احدى الدوريات الفارهة في شرطة دبي الفرنسي كريم بن زيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في جولة سياحية في أرجاء الإمارة، وذلك على هامش زيارته لامارة دبي وحضوره لدورة ناس الرياضية.

واطلع كريم بن زيمة في الجولة على أبرز معالم إمارة دبي السياحة، كما واستمع لشرح عن الدوريات الفارهة في شرطة دبي وانواعها وميزاتها، وما تحتويه من أنظمة ذكية وتقنيات حديثة تواكب تطورات العصر، إضافة إلى دورها السياحي المهم في الإمارة، حيث تتواجد الدوريات في المناطق التي يرتادها السياح والزوار عند برج خليفة، ومول دبي، وجي بي آر، وبرج العرب، ومنطقة جميرا.

ولمس كريم بن زيمة  مدى المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص وقيمة الامارات والسمعة العالمية التي وصلت إليها، ومدى تفاعل الناس الإيجابي والكبير مع الدوريات الفارهة والشرطة السياحية، ومدى التقارب الاجتماعي بين شرطة دبي والناس من مختلف الجنسيات.

وأثنى نجم ريال مدريد على الجهود التي تبذلها شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والدور السياحي الكبير في الترويج للإمارة، آملاً أن تظل دبي نواة الحضارة وبداية لمدن أخرى في العالم تنشر ثقافة الإنسانية والتسامح، وكذلك نشر الثقافة الخاصة باصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع.

ويذكر ان شرطة دبي قامت بتجهيز الدوريات الأمنية الفارهة بنفس تجهيزات وتقنيات الدوريات الأمنية الأخرى من حيث التقنيات العالية، والكاميرات المتقدمة للغاية، وأجهزة الكمبيوتر المرتبط بشكل مباشر بمركز القيادة والسيطرة، مع إضفاء رونق خاص يواكب المظهر الحضاري لإمارة دبي ويتماشى مع البنية التحتية المتطورة.

 

 

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