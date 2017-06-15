فيديو: كريم بن زيمة يتجول في احدى دوريات شرطة دبي الفارهة

اصطحبت احدى الدوريات الفارهة في شرطة دبي الفرنسي كريم بن زيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في جولة سياحية في أرجاء الإمارة، وذلك على هامش زيارته لامارة دبي وحضوره لدورة ناس الرياضية.

واطلع كريم بن زيمة في الجولة على أبرز معالم إمارة دبي السياحة، كما واستمع لشرح عن الدوريات الفارهة في شرطة دبي وانواعها وميزاتها، وما تحتويه من أنظمة ذكية وتقنيات حديثة تواكب تطورات العصر، إضافة إلى دورها السياحي المهم في الإمارة، حيث تتواجد الدوريات في المناطق التي يرتادها السياح والزوار عند برج خليفة، ومول دبي، وجي بي آر، وبرج العرب، ومنطقة جميرا.

ولمس كريم بن زيمة مدى المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص وقيمة الامارات والسمعة العالمية التي وصلت إليها، ومدى تفاعل الناس الإيجابي والكبير مع الدوريات الفارهة والشرطة السياحية، ومدى التقارب الاجتماعي بين شرطة دبي والناس من مختلف الجنسيات.