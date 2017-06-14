"أبوظبي الرياضي" يطلق برنامج المارشال الإماراتي لترسيخ العمل التطوعي

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي برنامج المارشال الإماراتي تحت مظلة المنصة الوطنية للتطوع / متطوعين.امارات/ في محور جديد ضمن محاور المجلس الطامحة لترسيخ العمل التطوعي التخصصي الاحترافي والعمل به أثناء استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويأتي برنامج المارشال الإماراتي ضمن خطط ومساعي مجلس أبوظبي الرياضي لتشجيع التطوع وإعلاء مفاهيمه باعتباره قيمة إنسانية سامية ولها دور مهم في بناء المجتمعات وتطورها واستدامة مسيرة تنميتها وهي قيمة متأصلة في افراد مجتمع الإمارات بالفطرة.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقامه مجلس أبوظبي الرياضي بخيمة سرايا بكورنيش ابوظبي أمس لأعضاء برنامج المارشال والذي شهد ايضا الاحتفاء بالمتطوعين وتكريمهم في أمسية افطار تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية السابقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتم خلال الحفل الكشف عن الشعار الخاص بالمارشال الإماراتي الذي يحمل ألوان علم دولة الإمارات كشعلة اولمبية على درع يرمز إلى القوة والصلابة.

وأكد سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس ابوظبي الرياضي أن المجلس يبارك الجهود الوطنية في العمل التطوعي الذي يتوافق مع نهج دولة الإمارات الرائد في ساحات العطاء والعمل الانساني بحكمة ورؤية المؤسسين وفي ظل دعم القيادة الرشيدة التي سارت بذات النهج واكملت مسيرة الخير ومد يد العون للجميع.

وأشار إلى أن "عام الخير" يبرز للعالم اجمع مدى العطاء الكبير للإمارات بقيادتها الحكيمة وشعبها الاصيل عبر مجموعة كبيرة من المبادرات الانسانية والخيرية التي تبنتها مختلف القطاعات لترسم صورة متكاملة عن القيم الحقيقية والمبادئ السامية لوطننا .

وأضاف أنه مواكبة لعام الخير حرص مجلس أبوظبي الرياضي على تقديم المبادرات الخيرية الفاعلة في الكثير من الفعاليات الرياضية الدولية مشيراً إلى أن فريق /المارشال/ المتخصص بالتطوع الرياضي المحترف يعد أول برنامج تطوعي تحت مظلة المنصة الوطنية للتطوع / متطوعين .امارات / والتي تمثل منصة جديدة لترسيخ قيم التطوع وتعزيز مفاهيمه وابعاده بين صفوف فئات المجتمع.

من جانبه قدم طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي عرضا عن المارشال الإماراتي مشيراً إلى أن البرنامج يأتي تزامناً مع إعلان قيادة الدولة الرشيدة عام 2017 عاماً للخير وتماشياً مع استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لتأهيل الكوادر الوطنية الإدارية والفنية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى التوعية المجتمعية بأهمية العمل التطوعي بصيغة احترافية في المجال الرياضي والعمل على النهضة بواقع الأعمال التطوعية والارتقاء بها إلى المصاف العالمي إلى جانب اعداد جيل من المواطنين المحترفين في تنظيم الفعاليات الرياضية وتشجيع أبناء وبنات الإمارات على تسجيل بصمات مهمة في المحافل الرياضية وإبراز الطابع الاحترافي والوصول بالمارشال الإماراتي إلى المنصات العالمية.

وتحدث الهاشمي عن شروط اختيار المارشال وفئاته وخطة الاستدامة التي تتلخص بتوفير البيئة المحفزة للشباب المنخرطين في البرنامج والمشاركة في الدورات الدولية وانشاء منصة الكترونية لعرض ابرز البطولات والدورات التدريبية والمشاركة في تنظيم الأحداث الرياضية خارج الدولة إضافة إلى تخصيص حفل سنوي لتكريم المتميزين.

من جانبه تقدم محمد الشاطري مدير برنامج المارشال الإماراتي بالشكر لجميع الداعمين لهذا البرنامج وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأعرب عن فخر أعضاء برنامج "المارشال الإماراتي" بأن يكون أول برنامج يعلن عن مشاركته في منصة "متطوعين. إمارات".

وفي الختام قام سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالتسجيل في المنصة الوطنية للتطوع /متطوعين .امارات/ كما قام بالتسجيل جميع اعضاء برنامج المارشال في المنصة.

وكرم العواني المتميزين للموسم الرياضي 2016-2017.