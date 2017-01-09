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رياضة

شاهد أجمل هدف لسنة 2016 براي الفيفا

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017

الماليزي محمد فايز نال جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف للعام 2016.



وحصل الماليزي محمد فايز صبري، على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في مختلف ملاعب العالم لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمعروفة بـ"The Best"، المقام حاليا فى مدينة "زيورخ" السويسرية.

وجاء فوز محمد فايز بجائزة "بوشكاش"، بعد حصوله على أعلى نسبة من أصوات الجماهير التى شاركت في اختيار أفضل هدف فى العالم، متفوقا على الثنائي "مارلون نجم فريق كورينثيانز البرازيلي، واللاعبة الفنزويلية دانيوسكا رودريجيز".

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