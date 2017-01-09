رونالدو يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام

زوريخ 9 يناير كانون الثاني (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فاز كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وريال مدريد الاسباني بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم عام 2016 اليوم الاثنين متفوقا على غريمه اللدود ليونيل ميسي في التصويت السنوي.

وحصل الايطالي كلاوديو رانييري على جائزة أفضل مدرب في العالم بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.