نجوم العالم يشاركون في دولية دبي الـ 25 للتنس

يشارك نجم التنس البريطاني آندي موراي المصنف الأول على العالم في النسخة السنوية الـخامسة والعشرين لبطولات سوق دبي الحرة للتنس التي تقام منافساتها في دبي خلال الفترة من 19 فبراير حتى 4 مارس المقبلين بمشاركة ألمع نجوم الكرة الصفراء في العالم.

ويبدو موراي الحائز على ذهبية الأولمبياد والفائز بلقبي ويمبلدون ونهائيات الجولة العالمية مصمما هذه المرة على إضافة لقب بطولة دبي إلى قائمته المتزايدة من الميداليات والألقاب.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يتنافس على لقب هذا العام أسماء كبيرة من أمثال السويسري روجيه فيدرر بطل تنس دبي سبع مرات والمصنف الرابع عالميا وستان فافرينكا حامل اللقب والفائز بثلاث من بطولات جراند سلام والتشيكي توماس بيرديتش الذي وصل نهائي دبي مرتين والفرنسي جايل موفيس المصنف السابع عالميا.

بالمقابل تضم قائمة نجمات التنس المشاركات في تنس دبي في فبراير المقبل المصنفات الثمانية الأوائل في العالم تتقدمهن الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى والحائزة على اثنين من ألقاب بطولات جراند سلام في عام 2016 والبولندية أنيازكا رادفانسكا المصنفة الثالثة عالميا وبطلة دبي 2012 والرومانية سيمونا هاليب المصنفة الرابعة عالميا وبطلة دبي 2015، ودومينيكا سيبولكوفا من سلوفاكيا التي أحرزت لقب نهائيات الجولة العالمية لموسم 2016، وكارولينا بليشكوفا التي حلت في المركز الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016 وغاربين موغوروزا بطلة دورة فرنسا المفتوحة 2016، والمخضرمة سفيتلانا كوزينتوفا التي وصلت نهائي دبي ثلاث مرات، والبريطانية الطامحة جوانا كونتا التي قفزت على سلم التصنيف العالمي في عام 2016 من المركز 47 إلى العشرة الأوائل.

وأكد كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة - الجهة المالكة والمنظمة للبطولة - أهمية الحدث واستقطابه لأفضل لاعبي التنس في العالم بمن فيهم آندي موراي الذي أنهى موسما رائعا في 2016 .

ويتوقع المنظمون حضورا جماهيريا قياسيا لمتابعة منافسات البطولة والتمتع بفعالياتها وبرامجها الاجتماعية الممتعة في الوقت الذي تحتفي دبي بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق بطولات سوق دبي الحرة للتنس وستتاح الفرصة للجمهور والزوار لمتابعة مباريات البطولة مباشرة عبر شاشات عرض ضخمة في قرية التنس وكذلك التمتع بفعاليات يوم الأطفال وأمسية السيدات ومسابقات كثيرة موجهة للجمهور وسيحصل الفائزين فيها على تذاكر لحضور النهائي.

وتستهل البطولة التي تنطلق في 19 فبراير بمنافسات السيدات - بريميير 5 - تليها بطولة الرجال من فئة 500 في 27 فبراير ويصل إجمالي جوائز الحدث المالية إلى 5.2 مليون دولار.

- سلم -.