فرنسي عمره 105 أعوام يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الدراجات

تمكن المعمر الفرنسي روبير مارشان البالغ من العمر 105 أعوام من دخول التاريخ من بابه الواسع عندما قطع الأربعاء بدراجته 22.528 كيلومتر في ساعة واحدة في مضمار قرب باريس.

ولمارشان الذي كان يرتدي ملابس صفراء وزرقاء اللون ويضع على ظهره رقم 105 جمهور كبير في فرنسا وهلل له مئات المشجعين وهو يقود دراجته حول مضمار سان كونتان أون إيفلين.

لكنه لم يحطم رقمه القياسي السابق وهو 26.927 كيلومتر والذي حققه في عام 2014 وكان عمره آنذاك 102 عام، وفق موقع فرانس 24

وتدرب مارشان ستة أشهر للإعداد لسباق اليوم. وابتسم مارشان لدى نجاحه بعد انتهاء سباقه الذي لا يشارك فيه سواه وقال للصحفيين إنه كان من الممكن أن يفعل أفضل من ذلك.

وأضاف "لم أر اللوحة التي تخبرني بأنه تبقى لي عشر دقائق. لو كنت رأيتها لكنت أسرعت قليلا وسجلت رقما أفضل."

وقال إنه سيحتفل بهذا الإنجاز بتناول الطعام مع كل أصدقائه.





وعندما سئل عما إذا كان سيخوض السباق مرة أخرى بعد عامين اكتسى رده بطابع فلسفي قائلا "يستغرق حملك تسعة أشهر لكن موتك لا يستغرق سوى 30 ثانية."

وبدأ مارشان الذي ولد في شمال فرنسا عام 1911 ركوب الدراجات عندما كان عمره 14 عاما لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا عندما بلغ 67 عاما.

وفي 2012 عندما كان عمره 100 عام سجل رقما قياسيا لسنه بقطع 100 كيلومتر في أربع ساعات و17 دقيقة و27 ثانية.