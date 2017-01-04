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رياضة

مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلـق في سيح السلم بدبي اليوم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
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مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلـق في سيح السلم بدبي اليوم

برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم اليوم، انطلاق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يستمر خلال الفترة من 4 يناير ولغاية يوم 7 من الشهر نفسه، بمشاركة تتجاوز 750 فارساً وفارسةً من أكثر من 40 دولة حول العالم.

 

وتتقدم الفارسة فطيم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المشاركات في سباق السيدات اليوم.

 

وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يتزامن الحدث مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، حيث يصادف 4 يناير من كل عام ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي في العام 2006.

 

ويشمل مهرجان فارس العرب للقدرة، العديد من الفعاليات والبرامج الحافلة، بدءاً من اليوم الأول الذي يقام فيه السباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كم، يليه مساءً المؤتمر الصحافي الخاص بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

 

وينطلق غداً سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كم، فيما يشهد مساء الجمعة بعد غد سباق الأحصنة الصغيرة «البوني» الذي يقام ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وذلك تشجيعاً للفرسان الصغار البراعم وتحفيزاً لجيل الغد على رياضة الفروسية.

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