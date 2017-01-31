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رياضة

الألماني كيتل بطل المرحلة الأولى لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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الألماني كيتل بطل المرحلة الأولى لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

توج الألماني مارسيل كيتيل قائد فريق كويك ستيب البلجيكي بطلا للمرحلة الأولى من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية التي تحمل اسم "واحة نخيل" البالغ طولها 181 كيلومتر.

 

وحقق كيتل زمنا قدره  4:06:23 س بمعدل سرعة وصل إلى 44,047 كـم في الساعة متقدما  على الايطالي نيكولا بوام دراج فريق باردياني الذي حل في المركز الثاني بـفارق 3 ثوان،  محققا زمنا قدره  4:06:26 س  فيما جاء الهولندي  ديلان غروينيوغن في المركز الثالث بزمن قدره 4:06:27 س، وحل البريطاني ستيوارت توماس دراج فريق وان برو سايكلينغ في المركز  الرابع بزمن 4:06:27 س ثم مواطنه مارك كافنديتش دراج فريق دايمنشن الجنوب افريقي خامسا بـ4:06:29 س.

 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قام  الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، بتتويج الفائزين يرافقه عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نخيل، وعبد الله الحثبور عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري، وخالد السركال مدير منطقة الشارقة والامارات الشمالية في طيران الامارات، وعادل المرزوقي، مدير إدارة حرم الطريق بهيئة الطرق والمواصلات بدبي وجاسم العوضي  المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في هيئة الصحة دبي، حيث حصل كيتل على القميص الأزرق الذي يرعاه بنك دبي التجاري وهو قميص الترتيب العام، كما حصل الدراج الألماني على القميص الأحمر الذي ترعاه شركة طيران الإمارات ويعرف بقميص تصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولاً إلى نقطة النهاية.

 

وتوّج نيكولا بوام دراج فريق باردياني الايطالي بقميص علم الإمارات الذي ترعاه هيئة الصحة بدبي ويحصل عليه الدراج الأكثر منافسة، وتوّج الهولندي ديلان غروينيوغن بالقميص الأبيض الذي ترعاه هيئة الطرق والمواصلات والخاص بتصنيف الدراج الأصغر سناً ويحصل عليه أفضل دراج صاعد.

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