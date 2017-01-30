غداً.. انطلاق "طواف دبي للدراجات الهوائية" في نسخته الرابعة

تنطلق غدا النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس بمشاركة 128 دراجا ينتمون إلى 16 فريقا من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد النسخة الجديدة من الطواف العديد من التحديثات أهمها زيادة مراحله إلى 5 مراحل بدلا عن 4 ورفع المسافة الإجمالية التي سيقطعها الدراجون والتي تصل إلى 865 كيلو مترا فيما يمر الطواف بـ6 من إمارات الدولة هي دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تبدأ المراحل الخمس للطواف من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يمثل نقطة البداية ومقر القرية الرسمية للطواف، حيث ستكون الانطلاقة في الـ11 صباحا لتبدأ المرحلة الأولى من السباق بعد تجمع الدراجين فيما تفتح قرية الطواف أبوابها منذ الـ9 صباحا لاستقبال الجمهور من الراغبين في متابعة الفعاليات.

وتشتمل قرية الطواف على متجر لبيع منتجاته من ملابس خاصة بالدراجات والتذكارات التي تحمل شعاره، حيث سيعمل هذا المتجر طوال الأيام الخمسة تلبية لطلبات الجمهور وعشاق رياضة ركوب الدراجات الراغبين في الحصول على المنتجات الخاصة بالطواف باعتباره منتجا مميزا تم تصنيعه من خامات ذات جودة عالية ووفقا لأعلى المعايير العالمية كما تعتبر المنتجات من ملابس وتذكارات علامة تجارية بارزة تحظى بإقبال كبير من الجمهور.

وأكد سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف اكتمال كافة التحضيرات لانطلاقة النسخة الجديدة من الحدث الكبير، لافتا إلى أن زيادة المراحل إلى خمس تعد إضافة مهمة على مستوى تنافس الدراجين وللترويج لمناطق إضافية في الدولة بعد أن حققت النسخ الثلاث الماضية تطورا كبيرا ونجحت في تقديم صورة رائعة عن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال النقل التلفزيوني المباشر الذي سلط الضوء على الطبيعة المميزة التي تتمتع بها.

وقدم رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف شكره للشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين للنسخة الرابعة وفي مقدمتهم شرطة دبي ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وتضم القائمة رعاة القمصان بنك دبي التجاري وطيران الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي إضافة لرعاة المراحل وهم نخيل وواحة دبي للسيليكون ومنتجع وشاطئ وستن ميناء سياحي بجانب قناة دبي الرياضية إضافة إلى راعي السيارة الرسمية للطواف أودي النابودة والرعاة الآخرين، كاستيلي وعقارات جولف جميرا وتاغ هايير جيانت وفيتوريا وستبس و دبي اي وسبورت 360 والممول الرسمي رايد بايك شوب وولف بايك شوب وسايكل هب.