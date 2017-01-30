مصر تطيح بالمغرب لتبلغ قبل نهائي كأس الأمم

بور جنتي (الجابون) (رويترز) - أحرز محمود عبد المنعم (كهربا) هدفا قرب النهاية ليقود مصر لانهاء عقدتها أمام المغرب والتأهل إلى قبل نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر في دور الثمانية يوم الأحد.





وهز البديل كهربا مهاجم الاتحاد السعودي الشباك في الدقيقة 87 بعد ارتباك أمام المرمى لتواصل مصر بطلة افريقيا سبع مرات سعيها لزيادة عدد ألقابها القياسية في النهائيات القارية.

وتلتقي مصر في الدور قبل النهائي مع بوركينا فاسو يوم الأربعاء في ليبرفيل بعد أن حققت فوزها الأول على المغرب في 31 عاما بينما تلعب غانا ضد الكاميرون يوم الخميس في فرانسفيل.

واعتاد هيكتور كوبر مدرب مصر ترك الاستحواذ للمنافسين في المباريات الماضية والاعتماد على دفاعه القوي الذي منحه بطاقة التأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة الرابعة بدون أن تستقبل شباكه أي هدف.

ولم يظهر المدرب الارجنتيني أي لمحة على تغيير فلسفته أمام المغرب الذي يحمل تفوقا تاريخيا ضد مصر إذ فاز 13 مرة في 21 مواجهة سابقة بينما تحقق اخر انتصار مصري في قبل نهائي كأس الأمم الافريقية 1986.

ومع ذلك شكلت مصر الخطورة الأكبر في الدقائق الأولى ففشل الظهير الأيمن أحمد المحمدي في تسديد الكرة بالقوة الكافية وهو في وضع جيد داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأولى.

وأنقذ منير المحمدي حارس المغرب تسديدة قوية من محمود حسن (تريزيجيه) من زاوية صعبة بعد تمريرة عرضية من المحمدي في الدقيقة 15.

ولم يستغل رومان سايس كرة مرتدة من دفاع مصر في الدقيقة 34 وسدد برأسه فوق العارضة.

واقترب نبيل درار لاعب المغرب من التسجيل في الدقيقة 42 بعد أن مر من المحمدي لكن الدفاع أبعد الخطورة.

وتلقى محمد صلاح مهاجم روما تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لكن المحمدي حارس المغرب أنقذ تسديدته بالقدم اليمنى في الدقيقة 50.

ورد المغرب بفرصة خطيرة أبعدها الحضري حارس مصر البالغ عمره 44 عاما قبل أن تصل إلى عزيز بوحدوز أمام المرمى. وهز مبارك بوصوفة العارضة بتسديدة هائلة في الدقيقة التالية في دقائق من التفوق المغربي.

لكن المنتخب المصري استعاد تفوقه تدريجيا بعد اشتراك المهاجم كهربا وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل بعد لعبة ذكية من السعيد من ركلة حرة في الدقيقة 77.

ومن ركلة ركنية نفذها السعيد ارتطمت الكرة بصدر المهاجم أحمد حسن (كوكا) - الذي شارك في الشوط الأول بدلا من مروان محسن المصاب - ووصلت إلى كهربا الذي كان رد فعله أسرع من مهدي بنعطية مدافع المغرب ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وكان هدف كهربا متأخرا جدا على المغرب ليدرك التعادل بينما حجزت مصر مكانها في المربع الذهبي في أول ظهور لها بالبطولة منذ أحرزت لقبها السابع والأخير في 2010