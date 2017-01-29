انضمام رالي دبي الدولي رسمياً إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية

أعلن نادي الإمارات للسيارات الجهة المنظمة لرالي دبي الصحراوي عن انضمام الرالي رسمياً إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (FIA) وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسيارات الجهة المشرفة على رياضة السيارات في العالم في تقريره الإيجابي الذي جاء بعد تقييم الرالي.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد قام بإرسال لجنة متخصصة لتقييم الجولة التجريبية لرالي دبي الدولي التي أقيمت في 9 ديسمبر 2016 بالقرب من منتجع باب الشمس في دبي، وتم تقييم الرالي من حيث مستوى التنظيم وموافقته لمعايير التنظيم والسلامة وتطابقها مع المعايير الدولية.

وأبدى ممثلو الاتحاد الدولي عند حضورهم لتقييم الحدث إعجاباً كبيراً بمستوى التنظيم العالي وبالموقع الذي أقيمت فيه الجولة التجريبية، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكد محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية اهمية الارتقاء برالي دبي الدولي إلى العالمية حيث وافق الاتحاد الدولي للسيارات على انضمامه رسمياً إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (FIA) وبطولة العالم للدراجات النارية (FIM) وجاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت على مدى السنوات الطويلة الماضية حيث حقق الرالي نجاحات متواصلة خلال 37 عاماً من تنظيمه ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وتقدم بن سليّم بالشكر لديوان صاحب السمو حاكم دبي على الدعم الكبير والمتواصل لرالي دبي الدولي والرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لهذا الحدث، كما تقدم بالشكر إلى جميع الدوائر الحكومية المساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي، كما شكر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA جون تود .