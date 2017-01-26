انطلاق سباق حمدان بن راشد للخيول العربية الأصيلة غدا على مضمار سانتياغو

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ينطلق غدا سباق جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة للمرة التاسعة على التوالي فى مضمار هيبيكو في العاصمة التشيلية سانتياغو.

يقام السباق على فترتين ظهرا ومساء ويتألف من 20 شوطا للخيول المهجنة الأصيلة - ثلاثة منها للجياد العربية - برعاية شادويل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يحظى السباق الذي يمثل قمة السباقات الصيفية بمضمار هيبيكو بدعم كبير من سفارة الدولة في تشيلي وباهتمام خاص من سعادة عبدالله محمد المعينة سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي وأركان السفارة، وكان سعادة السفير في استقبال وفد اللجنة المنظمة للسباق لدى وصوله أمس الى تشيلي برئاسة ميزرا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .

ووجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بإقامة سباقات للجائزة في كل الأرجنتين والبرازيل وأورغواي وتشيلي .

وبدعم من اسطبلات شادويل العائدة لسموه نجحت هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة للخيول العربية في تلك البلدان خاصة وأن شادويل تقدم حوافز وجوائز تشجيعية كبيرة للمربين أدت الى زيادة اعدادهم بشكل ملحوظ هناك.

ويفتتح السباق بشوط للخيول العربية المستجدة لمسافة الف و 100 متر بمشاركة تسعة خيول.. ويشتمل السباق أيضا على الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة - تكافؤ 1700 متر - سباق دبي الدولي وتتنافس فيه ستة جياد فقط .

كما يشتمل السباق على كأس جائزة فحول شادويل فى الشوط الثالث للجياد العربية المبتدئة التي لم تكسب من قبل وعلى مسافة الف و200 متر.

ونظمت اللجنة المنظمة لسباقات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع مضمار هيبيكو دي سانتياغو وسفارة الدولة في تشيلي مؤتمرا صحافيا حول السباق بحضور سعادة عبد الله المعينة سفير الدولة لدى تشيلي وسعادة ميزرا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة المنظمة وريتشارد لانكستر مدير اسطبلات شادويل في بريطانيا وهيلر سولاري رئيس المضمار.

واشاد الصايغ بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسباقات وتربية الخيول العربية والمهجنة الأصيلة منذ حوالي أربعة عقود مما يجعل سموه أحد الملاك الأكثر تأثيرا في صناعة الخيل.

واوضح ان سباقات الجائزة التي أطلقها سموه وأصبحت تقام في أكثر من 10 دول لعبت دورا بارزا في تطوير صناعة الخيل في جميع تلك البلدان التي تشمل أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة.. مشيرا الى أن بلدان أمريكا الجنوبية وخاصة تشيلي بدأت تجني ثمار الجائزة من خلال الدعم الكبير التي تقدمه اسطبلات شادويل.

ولفت الى انه عندما دخلت الجائزة الى هذا المضمار قبل 9 سنوات لم تكن تشيلي تعرف السباقات العربية أما الآن فإن تشيلي أصبحت محطة مهمة في مسيرة الجائزة ومع استمرار هذا الدعم ستصبح قوة يعد بها في صناعة الخيل.

واعلن الصايغ عن خطط لترقية هذا السباق الى مهرجان ترفيهي على غرار سباقات الجائزة في بريطانيا واستراليا وإيطاليا من خلال إقامة فعاليات ترفيهية على هامش السباق تروق لجميع أفراد العائلة وتسهم في تعزيز الحضور الجماهيري للسباقات العربية.