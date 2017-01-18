بطل العالم للملاكمة يتعرض لإهانات وشتائم بعد نشره صورة لمسجد صلى فيه في دبي

صدم بطل العالم في ملاكمة الوزن الثقيل أنتوني جوشوا (27 عاماً) بعد سيل من الشتائم والانتقادات العنصرية التي وصلت إلى المطالبة بطرده بريطانيا، عقب قيامه ببث صورة له وهو يصلي في أحد مساجد دبي.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن "جوشوا" ليس مسلماً، لكنه متسامح ويهمه التعرف على الأديان.

وحسب الصحيفة: فإن "جوشوا" حامل لقب "إي بي إف" لملاكمة الوزن الثقيل، ويستعد حالياً لمنازلة الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو في إبريل القادم.

وقد انتهز "جوشوا" فرصة الإجازة من التدريب وقام بزيارة مسجد في دبي؛ حيث التُقطت صورته وهو يصلي وراء إمام.

وقام الملاكم البريطاني ببث الصورة على موقع "تويتر"، وكتب إلى جوارها: "إلى جانب الحظ؛ فأنت تحتاج إلى العمل الجادّ والموهبة والصلاة ليكون لك أساس متين"، وأضاف: "يسعدني الانضمام إلى أخي الذي يؤمُّنا في صلاة العصر".

ولكن "جوشوا" فوجئ بسيل من الانتقادات الصادمة من معجبين له في لندن يعادون الإسلام؛ ففي تغريدة لشخص عرّف نفسه بأنه "تيري جونسون"، طالَبَ رئيسة الوزراء تريزا ماي بطرد "جوشوا" من بريطانيا؛ قائلاً: "اخرج من بلدي"؛ فيما أعلن المغرد مارك وارين كراهيته لفكرة أن يكون "جوشوا" مسلماً؛ مصرحاً بأنه لم يَعُد من مشجعيه، كما قال المغردان "لي وولي" و"مات سي" أنهما سيشجّعان الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو الذي ينازل جوشوا في إبريل القادم.

وفي المقابل، أعلن العديد من مشجعي "جوشوا" الوقوف بجانبه؛ فيغرد شخص يدعى ناز رشيد، قائلاً: "إلى كل الداعين إلى الكراهية، محمد علي كان مسلماً، وهو أعظم ملاكم في التاريخ؛ فهل تكرهونه؟".

ونقلت الصحيفة عن مقابلة سابقة مع "جوشوا" قوله: "إن الصلاة طقس يُمارَس منذ القدم، وهي مهمة للإنسان حتى يكون له صلة روحية، وأهم للملاكمين والمصارعين الذين يمارسونها، لا أستطيع أن أسخر من أي شخص بسبب معتقداته؛ لكني أشعر أن الدين جزء مهم من الحياة، وليس لديّ دين مفضل؛ لكنني أبحث عنه".

جدير بالذكر أن أنتوني جوشوا من مواليد 15 أكتوبر 1989 في واتفورد هارتفوردشير، وهو ملاكم بريطاني يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل، وحقق بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2012 وحقق الميدالية الذهبية فيها.