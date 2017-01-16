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رياضة

250 ألف دولار مكافأة لكسر الرقم القياسي العالمي في ماراثون دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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250 ألف دولار مكافأة لكسر الرقم القياسي العالمي في ماراثون دبي

قدم ماراثون ستاندرد تشارترد دبي عرضا غير مسبوق للمشاركين وهو مكافأة قدرها 250 ألف دولار لأي عداء يستطيع كسر الرقم القياسي العالمي في الماراثون الذي ينطلق في العشرين من الشهر الجاري.

 

وهذه المكافأة بالإضافة الى الجائزة الأولى للسباق وقيمتها 200 ألف دولار تبرزان مكانة السباق المعروف الذي حصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى باعتباره الماراثون الأغلى في العالم.

 

 

ووفق صحيفة البيان، يشارك في الماراثون الأثيوبي كينينيسا بيكيلي وهو الذي يراه الكثيرون صاحب النصيب الأوفر بالفوز والذي سجل أفضل زمن شخصي هو أقل فقط بـ 6 ثواني عن الرقم العالمي وهو ساعتان ودقيقتين و57 ثانية والمسجل باسم الكيني دينيس كيميتو ولكن إذا أراد هذا العداء الأولمبي الحائز على الميدالية الذهبية ثلاث مرات الحصول على هذه المكافأة الكبيرة يتعين عليه الركض في سباق الماراثون الممتد لمسافة 42.195 كم أسرع من أي رياضي في تاريخ الماراثون.

 

 

واوضح مدير الماراثون بيتر كونيرتون ان الرقم القياسي العالمي المسجل في برلين للعداء كيميتو سيكون قريبا معرضا لتهديد كبير من نخبة المشاركين في ماراثون دبي.

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