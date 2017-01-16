مجلس دبي الرياضي و"عزيزي" للتطوير العقاري يوقعان اتفاقية شراكة

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة عزيزي للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية شراكة ورعاية تمتد لفترة عام قابلة للتجديد، تصبح بموجبها عزيزي شريكاً استراتيجياً وترعى مجموعة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس.

وقام بتوقيع الاتفاقية سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، بحضور عدد من وسائل الإعلام ومنتسبي الطرفين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم يوم الاثنين 16 يناير الجاري، وتم خلاله الكشف عن تفاصيل اتفاقية الشراكة، التي سيتم بموجبها وضع شعار الشركة والإعلان عن أنشطتها من خلال عدد من الفعاليات التي ينظمها المجلس.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود المشتركة لتطوير القطاع الرياضي في دبي وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة تعزيزاً لنمط الحياة الصحية، وكذلك دعم تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية في مدينة دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ورحب سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي في بداية المؤتمر الصحفي بالحضور، معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، متمنياً أن تحقق الشراكة أهدافها وتعود بالنفع على الطرفين وبالخير على مجتمع مدينة دبي و دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الفترة الماضة شهدت تواجداً لشركة عزيزي في العديد من البطولات والفعاليات قبل توقيع الاتفاقية رسمياً وهو الأمر الذي يؤكد رغبة الطرفين بالتعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأبدى حارب اعتزازه بالتعاون مع شركة عزيزي باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها ومكاناً لأنشطتها الاقتصادية، مشيداً بحرصها على دعم الانشطة الرياضية والسعي لخدمة المجتمع عبر بوابة الرياضة، ومؤكداً أن هذه الشراكة ستساهم في دعم جهود المجلس لتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رياضي متميز.

وقال "تأتي الشراكة مع شركة عزيزي للتطوير العقاري في إطار سياسة المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم جهوده لخدمة الوطن والمجتمع، و ذلك إيماناً بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المجتمع من خلال الرياضة، وأتمنى أن يستفيد الطرفان من هذه الشراكة بالصورة المطلوبة وبما يخدم مصالحهما ويعزز تعاونهما".

وأضاف "تنظم مدينة دبي أكثر من 400 فعالية رياضية خلال العام، تحظى بدعم ورعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تحرص على تقديم دعمها في تنظيم هذه الأحداث، ونفخر أن تكون شركة عزيزي للتطوير العقاري ضمن قائمة الجهات الداعمة للرياضة في مدينة دبي لتسهم بما تملك من قدرات وامكانات في أن تحقق هذه الفعاليات النجاح المطلوب".

وأعرب فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري عن فخره بتوقيع الاتفاقية مع مجلس دبي الرياضي، مقدماً شكره لسعادة سعيد حارب الأمين العام للمجلس، متمنياً أن تحقق الاتفاقية أهدافها وتمكن الطرفين من المساهمة في تعزيز مكانة دبي الرياضية على مستوى العالم من خلال رفع جودة عملية تنظيم الفعاليات الرياضية.