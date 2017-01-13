"أوبرا دبي" تحتضن نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش 2017 يونيو المقبل

تستضيف "أوبرا دبي" نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش التي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش خلال الفترة من 6 الى 10 يونيو المقبل، وهي المرة الأولى التي يقام فيها حدث رياضي في دار الأوبرا بدبي التي تستوعب ما لا يقل عن 2000 شخص وتعد من أحدث تحف دبي المعمارية في منطقة الأوبرا وسط دبي.

وأعلن منظمو نهائيات دبي للسلسلة العالمية للاسكواش 2017 عن طرح تذاكر هذا الحدث الختامي لموسم رياضة الاسكواش العالمي مباشرة من الموقع الإلكتروني للحدث أو عبر شباك بيع التذاكر المتواجد في "دبي أوبرا" ابتداء من يوم الأربعاء 11 يناير الجاري.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تقام "نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش" في دبي في إطار اتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش الجهة المسؤولة عن إدارة منافسات محترفي ومحترفات الاسكواش في العالم ومجلس دبي الرياضي بتنسيق من شركة فالكون وشركائها.

وتستضيف دبي الحدث للمرة الثانية بعد تنظيمه الناجح في حديقة برج بارك وسط دبي في شهر يونيو الماضي، وكجزء من الاتفاقية الممتدة على مدار عامين، ستقام نسخة أخرى من البطولة العام القادم في " دبي أوبرا" خلال الفترة من 5 حتى 9 يونيو 2018.

وتشهد "نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش" مشاركة ثمانية من أفضل اللاعبين واللاعبات العالميين وأعلاهم تصنيفاً في جولات مشوار "الطريق إلى دبي" ويتنافس جميعهم لتحديد الفائز بلقب نهائيات موسم 2016 - 2017 والظفر بإحدى أرفع الجوائز المرموقة في هذه الرياضة وتحتسب النقاط وفقاً لنتائج كل بطولة من "السلسلة العالمية للاسكواش" والتي تجري في تسعة مواقع حول العالم، وصولاً إلى النهائيات التي تحتضنها دبي.

وقال جاسبر هوب الرئيس التنفيذي لـ "دبي أوبرا" ان رياضة الاسكواش تعتبر من أكثر الألعاب الرياضية إثارة في العالم لكل من اللاعبين والجمهور على حد سواء وتمثل الأجواء التي توفرها دبي أوبرا المكان الأمثل لجمهور اللعبة حتى يتمكن من الاستمتاع بمتابعة نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش مباشرة.

من جانبه قال زياد التركي، رئيس مجلس إدارة اتحاد لاعبي الاسكواش المحترفين " على إثر النجاح الساحق الذي حققته النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في دبي العام الماضي، قمنا بالإعداد لنسخة العام 2017 بالشكل الذي يضمن ارتقاءها إلى معايير أعلى من التميز".

وعبر عن الفخر بكون هذه الفعالية الرياضية هي الأولى على الإطلاق التي يتم تنظيمها في دبي أوبرا حيث تعتبر ميزة كبيرة للاعبين بأن يحظوا بفرصة المنافسة في أحضان هذا المكان الاستثنائي.

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