Arabian business
رياضة

"أوبرا دبي" تحتضن نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش 2017 يونيو المقبل

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"أوبرا دبي" تحتضن نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش 2017 يونيو المقبل

تستضيف "أوبرا دبي" نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش التي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش خلال الفترة من 6 الى 10 يونيو المقبل، وهي المرة الأولى التي يقام فيها حدث رياضي في دار الأوبرا بدبي التي تستوعب ما لا يقل عن 2000 شخص وتعد من أحدث تحف دبي المعمارية في منطقة الأوبرا وسط دبي.

 

وأعلن منظمو نهائيات دبي للسلسلة العالمية للاسكواش 2017 عن طرح تذاكر هذا الحدث الختامي لموسم رياضة الاسكواش العالمي مباشرة من الموقع الإلكتروني للحدث أو عبر شباك بيع التذاكر المتواجد في "دبي أوبرا" ابتداء من يوم الأربعاء 11 يناير الجاري.

 

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تقام "نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش" في دبي في إطار اتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش الجهة المسؤولة عن إدارة منافسات محترفي ومحترفات الاسكواش في العالم ومجلس دبي الرياضي بتنسيق من شركة فالكون وشركائها.

 

وتستضيف دبي الحدث للمرة الثانية بعد تنظيمه الناجح في حديقة برج بارك وسط دبي في شهر يونيو الماضي، وكجزء من الاتفاقية الممتدة على مدار عامين، ستقام نسخة أخرى من البطولة العام القادم في " دبي أوبرا" خلال الفترة من 5 حتى 9 يونيو 2018.

 

وتشهد "نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش" مشاركة ثمانية من أفضل اللاعبين واللاعبات العالميين وأعلاهم تصنيفاً في جولات مشوار "الطريق إلى دبي" ويتنافس جميعهم لتحديد الفائز بلقب نهائيات موسم 2016 - 2017 والظفر بإحدى أرفع الجوائز المرموقة في هذه الرياضة وتحتسب النقاط وفقاً لنتائج كل بطولة من "السلسلة العالمية للاسكواش" والتي تجري في تسعة مواقع حول العالم، وصولاً إلى النهائيات التي تحتضنها دبي.

 

وقال جاسبر هوب الرئيس التنفيذي لـ "دبي أوبرا" ان رياضة الاسكواش تعتبر من أكثر الألعاب الرياضية إثارة في العالم لكل من اللاعبين والجمهور على حد سواء وتمثل الأجواء التي توفرها دبي أوبرا المكان الأمثل لجمهور اللعبة حتى يتمكن من الاستمتاع بمتابعة نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش مباشرة.

 

من جانبه قال زياد التركي، رئيس مجلس إدارة اتحاد لاعبي الاسكواش المحترفين " على إثر النجاح الساحق الذي حققته النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في دبي العام الماضي، قمنا بالإعداد لنسخة العام 2017 بالشكل الذي يضمن ارتقاءها إلى معايير أعلى من التميز".

 

وعبر عن الفخر بكون هذه الفعالية الرياضية هي الأولى على الإطلاق التي يتم تنظيمها في دبي أوبرا حيث تعتبر ميزة كبيرة للاعبين بأن يحظوا بفرصة المنافسة في أحضان هذا المكان الاستثنائي.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"دبي أوبرا" تعلن عن العرض الأول للفنان الشهير سامي يوسف

بالصور : حسين الجسمي يفتتح الحفلات العربية في "أوبرا دبي" بأمسية عنوانها الرقيّ

بالصور : جولة داخل "أوبرا دبي" قبل الافتتاح

شاهد لقطات لمراحلة بناء أوبرا دبي

تعليقات

المزيد في رياضة

الفيفا يوافق على زيادة عدد فرق كأس العالم إلى 48

رسمياً: فرق الفيفا في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً

الكويت: إقبال عالمي وعربي كبيرين للمشاركة بمارثون سبارك

شاهد الفائز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف لسنة 2016

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"صحة دبي" تدشن الصيدلية الذكية والروبوت الأول في الشرق الأوسط لصرف الدواء

السعودية تغلق وتنذر عشرات محطات الوقود في المدينة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »