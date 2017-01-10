رسمياً: فرق الفيفا في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً

(خدمة رويترز الرياضية العربية) - صوت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء لصالح زيادة عدد فرق كأس العالم إلى 48 من شكلها الحالي الذي يضم 32 فريقا ليتجاهل المخاوف بأن يؤدي التوسع إلى انخفاض المستوى العام للبطولة وأن يجعلها طويلة للغاية وغير عملية.

وقال الاتحاد الدولي في حسابه على تويتر إن مجلس الفيفا - وهي الجهة التي تتخذ القرارات - صوت بالاجماع في صالح التغيير الذي سيتم تطبيقه في بطولة 2026.

وسيتضمن النظام الجديد دورا للمجموعات يتكون من 16 مجموعة تضم كل واحدة ثلاثة فرق وقال الفيفا إن المزيد من التفاصيل سيعلن عنها لاحقا.

وجعل جياني انفانتينو رئيس الفيفا - الذي خلف سيب بلاتر في فبراير شباط الماضي - من زيادة حجم كأس العالم أحد وعوده خلال حملته الانتخابية الناجحة.

واقترح انفانتينو في البداية بطولة من 40 فريقا لكنه أضاف لاحقا ثمانية فرق أخرى إلى هذا المجموع في أكتوبر تشرين الأول.

ويملك كل من الاتحادات 211 الأعضاء في الفيفا صوتا واحدا في الانتخابات الرئاسية ولم يشارك 135 منهم من قبل في كأس العالم لذا فإن زيادة حجم البطولة كان من المرجح دائما أن يمثل اغراء.

وضمن الذين لم يتأهلوا مطلقا لكأس العالم 41 من 54 اتحادا افريقيا وعشر من 11 اتحادا في منطقة الأوقيانوس.

وقال منتقدون - وبينهم الأندية الاوروبية الكبرى صاحبة النفوذ إضافة لمدربين بارزين - إن الفيفا يعبث بنظام أثبت نجاحه.

وينظر لكأس العالم الماضية في البرازيل على نطاق واسع باعتبارها البطولة الأفضل في تاريخ النهائيات الممتد منذ 87 عاما وشهدت نتائج مفاجئة وإثارة في اللحظات الأخيرة وأداء فرديا مذهلا.

وأحد مصادر القلق الأخرى في النظام الجديد أنه قد يكون هناك عدد من المباريات في نهاية دور المجموعات يعرف الفريقان قبلها النتيجة المطلوبة بالتحديد من أجل التأهل للمرحلة التالية.

وفي الوقت نفسه من المرجح أن تصبح التصفيات مجرد أمر شكلي للمنتخبات القوية.

وضمت أول كأس عالم في اوروجواي 13 فريقا فقط و17 مباراة. وشارك 16 فريقا اعتبارا من بطولة 1934 وأضيفت ثمانية فرق من 1982 وثمانية أخرى في 1998.

وانتقدت مجموعة الضغط نيو فيفا ناو - التي أدارت حملة لاصلاح الاتحاد الدولي - القرار.

وقالت في بيان "هذا لن يساعد تطوير اللعبة أو في توفير فرص تنافسية أفضل للدول الأقل تصنيفا. بدلا من ذلك سيجعل التصفيات هزلية بالنسبة لأغلب الاتحادات القارية."