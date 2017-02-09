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رياضة

شركة جدوى للاستثمار مستشاراً لخصخصة 5 أندية سعودية

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
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شركة جدوى للاستثمار مستشاراً لخصخصة 5 أندية سعودية

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن مصادرها إن الحكومة السعودية اختارت شركة جدوى للاستثمار للمشورة في تخصيص خمسة أندية على الأقل من الدوري الممتاز لكرة القدم في المملكة.

 

وكانت الحكومة قد أرسلت طلبات الشهر الماضي للبنوك والشركات المالية لتقديم عروض المشورة في هذا الموضوع.

 

وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر قولها إن السعودية دعت البنوك لتقديم عروض من أجل تقديم المشورة حول بيع ما قد يصل إلى 5 أندية لكرة القدم من بينها النصر والأهلي والهلال، والاتحاد، والشباب على أن يستكمل تخصيص بقية الأندية والبالغ عددها 14 نادياً في مرحلة لاحقة.

 

ومن بين البنوك التي دعتها الحكومة السعودية، بحسب تقارير، السعودي البريطاني والسعودي الفرنسي كابيتال، متوقعة إتمام أول عملية بيع بحلول نهاية هذا العام.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين).

 

 


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