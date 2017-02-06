Arabian business
رياضة

حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري برئاسة حريز المر بن حريز.

 

ونص القرار رقم 2 لسنة 2017 على عضوية كل من: محمد مبــارك المطيـوعي نائبا للرئيس وعلي خليفة القامة المهيري وناصـــر محمـــد الشعــالي وغانـــم خميــــس المـــري وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد.

 

كما نص القرار، وفق وكالة أنباء الإمارات،  على أن يتولى مجلس الإدارة مزاولة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القرار الصادر عن رئيس المؤسسة المؤرخ في 24 فبراير 2010 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري وتحديد اختصاصاته بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من رئيس المؤسسة أو مجلس دبي الرياضي تكون ذات علاقة بتمكين مجلس الإدارة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب القرار.

 

 

ويحل مجلس دبي الرياضي محل رئيس المؤسسة في كافة الصلاحيات المقررة له بموجب القرار المؤرخ في 24 فبراير 2010 على أن يقوم مجلس الإدارة بحصر أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وتدوينها في السجلات المعتمدة لديه وتزويد مجلس دبي الرياضي بتقارير دورية بشأن تلك الأموال.

 

 

كما يتولى مجلس الإدارة توزيع المهام على أعضائه لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للمؤسسة ويجوز لمجلس الإدارة في سبيل أداء المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القرار الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من موظفي المؤسسة أو من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة.

 

 

وحدد القرار آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة على أن يرفع المجلس إلى مجلس دبي الرياضي تقريرا دوريا بنتائج أعماله وإنجازاته وقراراته وتوصياته والصعوبات والعقبات والعراقيل التي تواجهه والحلول التي يراها مناسبة لتجاوزها ليتسنى لمجلس دبي الرياضي اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

 

 

ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشباب العربي بدبي

دبي: حمدان بن محمد يعلن نتائج جائزة سموه للحكومة الذكية

حمدان بن محمد يعين أربعة مديرين تنفيذيين في هيئة دبي للطيران المدني

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بناء أول قمر صناعي بيئي من نوعه

تعليقات

المزيد في رياضة

رسائل إلكترونية مسربة لبيكام تضرب سمعة "رجل الشعب"

ضرب لاعب للحكم يقود بريطانيا لربع نهائي بطولة كأس ديفيز

الإسباني جارسيا يتوج بطلا لأوميجا دبي ديزرت كلاسيك بالغولف

مارسيل كيتل بطـلا لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شركة البحري السعودية تستلم ناقلة نفط عملاقة من كوريا غداً

استقالة وزير الإعلام الكويتي على خلفية استجوابه طيلة يوم كامل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »