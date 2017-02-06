ضرب لاعب للحكم يقود بريطانيا لربع نهائي بطولة كأس ديفيز

غضب دينيس شابوفالوف أمس الأحد وهو لاعب كندي دفعه لرمي مضربه وإصابة الحكم الرئيسي في مباراة أمام بريطانيا ضمن بطولة كأس ديفيز مما أدى إلى قرار للحكم بتأهل بريطانيا لربع النهائي للتنس لفرق الرجال.

قام اللاعب الكندي صاحب الـ17 عاما بالإطاحة بالكرة بمضربه إلى المدرجات بعد احتساب نقطة في لحظة غضب ولكن هذه الكرة اصطدمت بوجه الحكم الرئيسية أرنو جباس ، وبالرغم من وضع الثلج على عينه ولكنه لم يستطع استكمال المباراة ، ليقرر استبعاد دينيس شابوفالوف واعتباره منسحبا

فعندما تقدم البريطاني كايل إيدموند في أول مجموعتين لصالحه أمام نظيره الكندي دينيس شابوفالوف بـ2-1 في المجموعة الثالثة من المباراة الحاسمة ، ولكن الحكم اعتمد فوز بريطانيا على كندا لتتأهل وتلاقي فرنسا بالدور ربع النهائي في السابع والتاسع من أبريل المقبل.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية بأن حال الحكم الفرنسي أرنو جباس بخير وأن عينه سوداء فقط بعد إصابة عينه اليسرى وتورمها بشكل كبير ولم تتأثر القرنية جراء الحادث ولكنه بخير وسوف يجري فحوصات أخرى اليوم بإحدى المستشفيات للاطمئنان أكثر.