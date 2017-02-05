الإسباني جارسيا يتوج بطلا لأوميجا دبي ديزرت كلاسيك بالغولف

توج سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم اللاعب الإسباني سيرجيو جارسيا بلقب النسخة 28 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي ونظمتها مؤسسة الجولف في دبي.

وتعد البطولة أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية "السباق إلى دبي" ويصل مجموع جوائزها المالية إلى مليونين و650 ألف دولار أميركي " 9 مليون و733 ألف درهم ".

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتتويج اللاعب الإسباني سيرجيو جارسيا بكأس الدلة الشهير ليحصد المصنف رقم 15 عالميا على الجائزة المالية البالغة 441,660 ألف دولار أميركي "622,261 درهم ".

حضر مراسم التتويج، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد العربي والإمارات للجولف وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وسعادة محمد جمعة بوعميم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للجولف في دبي.

وتصدر جارسيا ترتيب الجولات الأربع على مدار البطولة وختم مشواره مسجلا 19 ضربة تحت المعدل.

وبات جارسيا اللاعب رقم 23 الذي يحصد لقب البطولة وسادس لاعب إسباني يحقق اللقب بعد أعوام حصد فيها اللاعبون الإسبان اللقب في 1992 و1998 و2010 و2011 و2012.

وتفوق جارسيا على السويدي هنريك ستينسون، حامل لقب نسخة عام 2007، الذي أنهى المنافسات بمجموع 16 ضربة تحت المعدل، ونال السويدي صاحب المركز الثاني جائزة مالية تبلغ 294,440 دولار "1,081,507 درهم إماراتي" وتشارك بالمركز الثالث الدنماركي لاسي ينسين والإنجليزي تيريل هاتون، بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، وجاء خامسا الإنجليزي مات فيتزباتريك والأميركي بيتر أويهلين بمجموع 12 ضربة تحت المعدل.

واكتفى الإسكتلندي ستيفان جالاشير، بطل نسختي 2013 و2014، بالمركز التاسع، بمجموع 10 ضربات تحت المعدل، علما إنه قدم أداء قوي في الجولة الرابعة مسجلا 6 ضربات تحت المعدل.

وجاء الإسباني رافا كابريرا-بيلو، بطل نسخة عام 2012، بالمركز الحادي عشر، بمجموع 9 ضربات تحت المعدل. فيما تراجع الإنجليزي داني ويليت حامل لقب العام الماضي، إلى مراكز متأخرة تخطى فيها حاجز المقاعد الخمسين، بعدما أنهى المنافسات بمجموع مساويا للمعدل.

وتواجد الهندي ريحان توماس، المولود والمقيم في دبي، القادم من جولة الجولف في دول مينا، ضمن القائمة النهائية، محتلا المركز رقم 60، بمجموع 3 ضربات فوق المعدل، في إنجاز مميز للاعب الصاعد.



قائمة الأبطال آخر خمس سنوات:

2017: الإسباني سيرجيو جارسيا.

2016: الإنجليزي داني ويليت.

2015: الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي.

2014: الإسكتلندي ستيفن جالاشير.

2013: الإسكتلندي ستيفن جالاشير.