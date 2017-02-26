في الإمارت، الملاكم باكياو يواجه البريطاني خان في إبريل

26 فبراير شباط - قال الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو صاحب الألقاب العديدة ونظيره البريطاني أمير خان حامل البرونزية الأولمبية اليوم الأحد إنهما اتفقا على إقامة نزال بينهما في 23 إبريل نيسان المقبل وقال على حسابه على تويتر:" نراكم في الإمارات.

وكتب باكياو (38 عاما) عبر موقع تويتر "بعد مفاوضات بين ممثلي باكياو وممثلي خان توصل الطرفان لاتفاق لإقامة المباراة في 23 إبريل لأن هذا ما يريده الجمهور."

ولم يشارك خان (30 عاما) الذي فاز بالبرونزية في وزن الخفيف في أولمبياد أثينا 2004 في أي مباراة منذ مايو أيار الماضي عندما خسر أمام المكسيكي كانيلو الفاريز في وزن المتوسط.

ويتوقع أن يتراجع خان لوزن الوسط قبل مواجهة باكياو الذي يحمل لقب منظمة الملاكمة العالمية لهذا الوزن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ولم يتم الإعلان عن مكان إقامة المباراة حتى الآن.