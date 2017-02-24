عشاق الرياضة.. المسافرون الجدد إلى دول الخليج

باتت سياحة الرياضة بدول الخليج العربي تحتل مكانة معترف بها عالمياً كواحدة من أسرع القطاعات نمواً في سوق السياحة والسفر العالمي والذي يقدر بحوالي 4.5 تريليون دولار.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن القرن الواحد والعشرين يشهد تحولاً تدريجياً من الإقبال على الإجازات الشاطئية مقابل الإجازات ذات النشاطات الرياضية، حيث أن جيلاً جديداً من السياح بدأ يظهر اهتمامه وحماسه المتزايد للفعاليات والنشاطات الرياضية.

وكان العام الماضي مليئاً بالتحديات على مستوى السفر العالمي، وفي الوقت نفسه فإن سوق السفر في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص الطبقة المترفة منه ترى السفر كجزء لا يتجزأ من أسلوب حياتها. وحين يجتمع حب السفر مع الشغف بالرياضة والرغبة بمشاهدة أهم البطولات الرياضية العالمية يتولد دافع قوي لدى الأفراد بالسفر والانخراط بالفعاليات الرياضية ومحاولة تجربتها.

وتسلط، النسخة الخامسة من المؤتمر العربي لسياحة الأعمال والمؤتمرات والسفر الفاخر، الذي تنظمه شركة كيو إن آيه إنترناشونال والمقامة في دبي خلال اليوم الأول والثاني من الشهر المقبل في فندق بلازيو فيرساتشي، للسنة الثانية على التوالي، الضوء على المشهد المتغير للسفر من خارج دول الخليج العربي وتفتح الفعالية السياحية الضخمة أبوابها على عالم جديد مليء بالوجهات المثيرة لاستكشافها من قبل مشجعي الرياضة والمتحمسين للفعاليات والمغامرات الرياضية.

كما ساهم استحداث ميزانية للخطوط الجوية وتوفر رحلات الطيران المباشرة، والمنافسة الجيدة في قطاعي السفر والضيافة، بجعل السفر من أجل الانخراط بالأحداث الرياضية أمراً شائعاً بنحو متزايد. وفي هذا الصدد قال مدير تطوير الأعمال في رود تريبس السيد داستن كايلور "لدى دول مجلس التعاون الخليجي اهتمام كبير بتجربة السفر لحضور الفعاليات الرياضية الأكثر تميزاً في جميع أنحاء العالم مع اهتمام خاص في كأس العالم وغيرها من الأحداث الكبرى بكرة القدم، وكذلك في البطولات الكبرى لرياضة التنس، وسباقات الفورميلا وان وبعض منافسات رياضة الغولف وسباقات الخيول المنعقدة في أمريكا الشمالية. وانطلاقاً من هذا، نحن ندرك أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد بمثابة سوق كبير لديه شغف وإقبال على السفر من أجل الرياضة والمنافسات العالمية".

وفي شأن متصل وحول تجاوز التوجه أو الرغبة بالسفر لدى الأفراد حدود مشاهدة فعاليات رياضية ضخمة على مستوى العالم وتعداها ليبحث عن خبرات متميزة بغية الانخراط في الرياضات الخطرة بحسب متحدثين ومشاركين في مؤتمر ( إم أيه إل تي). قال مالك مكتب أيه سي لندن السيد روب روسيل "نحن نرى أن الطلب المتزايد على الرحلات الخاصة بالطعام والثقافة والرياضة جعل منها متطلبات أساسية في الجولات السياحية ، والتي من الممكن أن تكون جولة بطائرة هليكوبتر، أو بواسطة قارب سريع أسفل نهر التايمز أو رحلة بمنطاد الهواء الساخن فوق الريف الإنكليزي".

وأشار السيد كايلور أن المختصين والمهرة في هذا قطاع الضيافة والسياحة يتفقون على أن جزء كبير من الجمهور المستهدف بخدمات السفر يسيرون وفقاً لخصوصية وضعهم المادي. حيث قال السيد كايلور "الناس سيصبحون إلى حد ما أكثر انتقائية باختيار الفعاليات ومتابعة الأحداث، ولكن رغبتهم في أن يراقبوا هذه الصناعة وهي تتطور سيدفع بهم إلى تكرار هذه التجربة".

وفي معرض حديثه عن أهمية المنصة التي وفرها مؤتمر (إم أيه إل تي)، قال مالك شركة إنتركونتيننتال ترافلز والرئيس التنفيذي لفرع (دي إم سي) بإيطاليا السيد فيتوريو مارسيغليو "يمكننا أن نفعل الكثير لمساعدة أعمالنا في النمو والتطور مثل تعزيز واستحداث وجهاتنا من خلال قنوات رقمية جديدة والحفاظ على علاقاتنا مع السلطات المحلية والوطنية ومراقبة جودة الخدمات للتأكد من أنها دائماً تقدم على أعلى مستوى".

وأضاف "لكن وفي الوقت ذاته يجب علينا أن نبحث باستمرار عن أماكن جديدة لاقتراح وتعزيز رحلاتنا المميزة والفريدة من نوعها، وجذب الانتباه لقطاعات جديدة مثل الجولات الرياضية. وعلى هذا النحو فإن المنصات والفعاليات التي توفر لقاءات الأعمال بالأعمال مثل مؤتمر (إم أيه إل تي) لا يمكن الاستغناء عنها لما تتيحه من فرص للتعلم وتبادل الخبرات ومعرفة كل ما هو جديد في القطاع".

ومن جانبه قال مدير شركة كيو إن أيه إنترناشونال السيد سيد إن سي ''تعد السياحة الرياضية أمراً مثيراً للاهتمام حيث أن المسافرين والشغوفين بالرياضة يمثلون تركيبة سكانية مختلطة، فبينما يرغب جزء منهم بالحصول على عروض تحقق توفير مالي مقابل الإقامة والسفر، فإن البعض الآخر يبحث عن العروض الفاخرة والمرفهة. كما أنه وبالملاحظة الفردية أو من خلال الاطلاع على البيانات المهنية الموثقة سنلاحظ الكم الهائل من الزوار الذين يسافرون إلى الإمارات من أجل حضور فعاليات سباقات الفورميلا وان، والاستمتاع بفعاليات الترفيه المرافقة لها. والذين يشيدون بهذا السوق الضخم وبالإمكانات الكبيرة القائمة عليه. وأيضاً من خلال الاستماع لما قاله المشاركون والمتحدثون في مؤتمر (إم أيه إل تي) سنتمكن من توليد جملة من الأفكار عن هذا القطاع".

يشار إلى أن النسخة الخامسة من مؤتمر سياحة الأعمال والمؤتمرات والسفر الفاخر تركز على الإمكانيات الهائلة للسياحة الصادرة من أجل الرياضة والسفر الفاخر من منطقة الشرق الأوسط.