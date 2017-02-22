يوين-تينغ أول سيدة تقود فريقا للرجال في دوري أبطال آسيا

أصبحت تشان يوين-تينغ مدربة ايسترن بطل هونغ كونغ، أول سيدة تقود فريقا للرجال في مسابقة قارية لأندية النخبة، عندما واجهت غوانغجو ايفرغراند الصيني الاربعاء في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بحسب ما ذكر الاتحاد القاري.
وقال الاتحاد الاسيوي في بيان "صنع دوري أبطال آسيا لكرة القدم التاريخ الاربعاء، عندما أصبحت تشان يوين-تينغ مدربة ايسترن اس سي أول سيدة تدرب فريقا للرجال في مسابقة قارية لأندية النخبة"، وفق موقع فرانس 24.
ووقفت يوين-ينغ في مواجهة مدرب غوانغجو البرازيلي فيليبي سكولاري الذي قاد بلاده سابقا للقب كأس العالم عام 2002.
وكانت تشان تحدثت للموقع الالكتروني للاتحاد الاسيوي عن شعورها قبل مواجهة سكولاري وفريقه، قائلة "لم أتخيل او أتوقع أن هذا الامر قد يحصل لكن الآن سنلعب ضده (سكولاري)، وأنا بالتالي متحمسة واتطلع بفارق الصبر لمقابلته".المزيد من أخبار ماليزيا
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