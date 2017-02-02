طرد الدراج الأوكراني غريكوف من طواف دبي الدولي

قررت لجنة التحكيم لطواف دبي الدولي طرد الاوكراني اندريه غريكوف دراج فريق استانا الكازاخستاني بسبب اعتدائه بالكوع على الألماني مارسيل كيتل أثناء سباق اليوم.

وقد خلف هذا الإعتداء إصابة على مستوى العين.

وحسب صحيفة البيان، سيستمر فريق استانا بالمشاركة في الطواف بـ 7دراجين فقط.