الحضري يقود مصر لنهائي أمم افريقيا للمرة التاسعة في تاريخها

أول فبراير شباط (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تصدى الحارس المخضرم عصام الحضري لركلتي ترجيح وجملة من الفرص الخطيرة على مدار 120 دقيقة ليقود منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخها بالفوز 4-3 على بوركينا فاسو بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 اليوم الأربعاء.

وسبق لمصر الفوز باللقب سبع مرات وقد تعزز هذا الرقم القياسي في حال الفوز في النهائي يوم الاحد المقبل على المنتصر من مواجهة غانا والكاميرون في مباراة قبل النهائي الثانية غدا الخميس بينما ستلعب بوركينا فاسو مع الخاسر من المباراة ذاتها على المركز الثالث يوم السبت.

وأهدر عبد الله السعيد أول ركلة لمصر لكن نجح رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة في التسجيل بينما أضاع الحارس إيرفي كوفي وبرتران تراوري ركلتين لبوركينا فاسو.

والحضري (44 عاما) هو أكبر لاعب سنا في تاريخ البطولة وأكثر حارس مرمى تحقيقا للانتصارات.

وقال لشبكة بي.إن سبورتس عقب المباراة "كنت اشعر اني سأتصدى للركلتين الرابعة والخامسة بعد عدم توفيقي في أول ثلاث ركلات. تذكرت نهائي بطولة 2006 وحسم اللقب على حساب ساحل العاج بركلات الترجيح في مصر.

"فزنا بالروح والاصرار في الملعب رغم خوض مباراتين خلال ثلاثة أيام أمام المغرب وبوركينا في درجات حرارة ورطوبة مرتفعتين. سنحتفل اليوم لكن نعاني من اصابات كثيرة ونتمنى لحاق محمد عبد الشافي ومحمد النني بالنهائي والتوفيق في المباراة النهائية للفوز باللقب للمرة الثامنة."

وقال باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو "مبروك لمنتخب مصر التي عادت إلى انتصاراتها في القارة الافريقية لكن يبدو أن هناك من كان لا يريد لنا الفوز. لا أود الحديث عن التحكيم لكن بعض اللاعبين حصلوا على بطاقات صفراء واستحقوا الطرد ولمست الكرة يد أكثر من لاعب مصري في منطقة الجزاء دون احتساب ركلة جزاء لصالحنا."

*ملحمة لمدة 120 دقيقة

واهتزت شباك مصر لأول مرة في خمس مباريات في البطولة اليوم عبر هدف أريستيد بانسي في الدقيقة 72 الذي عادل هدف صلاح في الدقيقة 66.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 حيث تقدمت مصر عبر تسديدة لصلاح عندما تلقى تمريرة قصيرة من محمود عبد المنعم (كهربا) ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى كوفي.

ورد بانسي بادراك التعادل بعد أن تلقى عرضية شارل كابوري واحسن استقبالها على صدره وسددها في شباك الحضري من مدى بعيد.

وشهد الشوط الأول فرصا قليلة من الفريقين واستحواذ أكثر لبوركينا فاسو صاحبة أول تهديد على المرميين عبر تسديدة لعبد الرزاق تراوري أنقذها الحضري بعد البداية بثماني دقائق.

وسنحت لمصر فرصتين خلال النصف الأول عبر محمود حسن (تريزيجيه) بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

وجاءت الفرصة الثانية في الدقيقة 38 بواسطة كهربا - الذي سيغيب عن النهائي لحصوله على الانذار الثاني اليوم في مباراتين فقط - بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها كوفي لكن سقطت الكرة من يده ليتابعها صلاح لكن بعيدا عن المرمى.

وكانت أبرز فرص بوركينا فاسو عبر بانسي عندما شكل خطورة على مرمى الحضري في الدقيقة 25 بعد أن سدد ركلة خلفية من أمام أحمد حجازي علت مرمى الحارس المخضرم.

وسدد وردة بقوة من على حدود منطقة جزاء بوركينا فاسو علت العارضة قبل النهاية بخمس دقائق.

وانطلق بريجوس ناكولما قبل النهاية بأربع دقائق من الجهة اليسرى وسدد بقوة لكن الحضري أبعد الكرة إلى ركنية. وعاد الحارس المخضرم وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة عندما حول تسديدة بانو دياوارا إلى ركنية.

ونشطت مصر في الشوط الإضافي الأول بفضل اختراقات صبحي في الجهة اليسرى لكن الخطورة كانت عبر بانسي في الدقيقة 94 عندما سدد إلى جوار مرمى الحضري.

وتدخل الثنائي علي جبر وحجازي ليبعدا هجمة خطيرة عبر ناكولما في الدقيقة 97 وهيأ صبحي فرصة لوردة في الدقيقة 103 لكنه سقط على الأرض وطالب بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد صادق إعداد أحمد الخشاب - تحرير اشرف حامد)