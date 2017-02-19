التونسية أنس جابر مفاجأة "دبي للتنس"

حققت التونسية، أنس جابر، نتيجة لافتة في الدور الأول من دورة دبي الدولية في كرة المضرب بفوزها، الأحد، على الروسية أناستازيا بافليوتشنكا المصنفة 14 بنتيجة 7-6 (8-6) و2-6 و6-4.
وكانت جابر توجت بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2011 في فئة الشابات، واستهلت سنة 2017 بشكل جيد، إذ حققت الفوز في 11 مباراة (بينها مباريات في التصفيات).
وبلغت الدور ربع النهائي لدورة تايوان خلال الشهر الحالي،وفق موقع سكاي نيوز عربية، وخسرت بصعوبة أمام الروسية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة عشرة عالميا.
وتحتل جابر حاليا المركز الـ 172 عالميا في تصنيف اللاعبات المحترفات، وإذا ما استمرت في تحقيق نتائج جيدة كما فعلت منذ مطلع السنة، فهي مرشحة لتسير على خطى مواطنتها سليمة صفار، اللاعبة العربية الوحيدة التي دخلت نادي اللاعبات المئة الأوليات.
وفي المباريات الأخرى، فازت الفرنسية كارولين غارسيا على السويدية يوهانا لارسون 6-3 و6-3، والأسترالية سامانتا ستوسور على الصينية كايلين زهانغ 6-3 و6-3، والروسية إيكاترينا ماكاروفا على الصينية لين زهو 6-3 و6-1، واليابانية ناومي أوساكا على التايوانية كاي تشين تشانغ 6-2 و6-4المزيد من أخبار الإمارات
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