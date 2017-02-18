"بندة" التابعة لـ"صافولا" توقع اتفاقية رعاية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

وقعت شركة بنده للتجزئة التابعة لمجموعة صافولا السعودية للأغذية اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت شعار "شركاء صقور الوطن" لتصبح العلامة التجارية لبنده بموجب هذه الشراكة هي الراعي الرسمي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، شملت الاتفاقية رعاية بنده للتجزئة لمجموعة من أهم المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد السعودي وهي بطولة كأس الملك وبطولة كأس ولي العهد وبطولة كأس السوبر.

وقد جرى توقيع أول اتفاقية شراكة من نوعها في المنطقة بين شركة بقطاع التجزئة والاتحاد السعودي لكرة القدم في فرع هايبربنده بالروشان مول بجدة مساء يوم الأربعاء الماضي.