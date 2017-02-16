الحكم كلاتنبرج يترك الدوري الانجليزي ويتولى منصبا رياضيا في السعودية

(خدمة رويترز الرياضية العربية) - أعلنت لجنة الحكام المحترفين في انجلترا اليوم الخميس أن الحكم البارز مارك كلاتنبرج سيترك الدوري الممتاز لكرة القدم ليتولى منصبا رياضيا في السعودية.

وقالت اللجنة في بيان "نتمنى كل التوفيق لمارك كلاتنبرج في خطوته المقبلة التي سيتعاون فيها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم."

وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان كلاتنبرج سيحل بدلا من هاوارد ويب الحكم البارز السابق أيضا في الدوري الممتاز في منصب مدير ادارة تطوير الحكام في الاتحاد السعودي.

وشوهد كلاتنبرج في السعودية اليوم الخميس.

وأدار الحكم البالغ من العمر 41 عاما نهائي بطولة أوروبا 2016 وكذلك نهائي دوري الابطال ونهائي كأس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي.

ويتوقع أن يرحل كلاتنبرج - الذي قال سابقا انه يفكر في ادارة مباريات في الصين - قبل الجولة المقبلة من مباريات الدوري الممتاز في 25 فبراير شباط.

وأدار كلاتنبرج أول مباراة في مسيرته عام 2000.