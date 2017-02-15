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رياضة

تنبيه لاعبي كرة قدم في الامارات بسبب قصات شعرهم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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تنبيه لاعبي كرة قدم في الامارات بسبب قصات شعرهم
الاتحاد الاماراتي لكرة القدم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم توجيه تنبيه الى لاعبي كرة قدم في البلاد في مختلف المسابقات، بسبب قصات شعر رات انها تخالف "العادات والتقاليد".

 

وقررت اللجنة إثر اجتماع مساء الثلاثاء، توجيه "لفت نظر" الى 33 لاعبا لمخالفتهم "العادات التقاليد وثقافة المجتمع بعدم الالتزام بقصات الشعر وفق التعميم الصادر من الاتحاد للاندية بهذا الخصوص".

 

 

وتأتي الخطوة بعد توجيه اللجنة التنبيه نفسه في السابع من شباط/فبراير، الى 46 لاعبا، بينهم سبعة محترفين في الدرجة الاولى، حسب موقع فرانس 24.

 

 

وكان الاتحاد الاماراتي قرر في تشرين الاول/اكتوبر، تفعيل البند 16 من لائحة المخالفات والعقوبات للجنة دوري المحترفين الخاصة بقصات الشعر الغريبة.

 

 

وينص البند على أن "اللاعب الذي يقوم بإرتداء أساور او حلي في اليد او الاذن او الرقبة، او قصات الشعر وتلوينه، فإنه يعاقب في المرة الاولى بلفت نظره وتغريمه 1000 درهم (نحو 270 دولار)".

 

 

وفي حال تكرار المخالفة "يعاقب بالإيقاف مباراة واحدة فقط وتغريمه 2000 درهم. وإن تكررت المخالفة للمرة الثالثة يعاقب بالإيقاف مباراتين وتغريمه 3000 درهم، ثم تزيد العقوبة تباعا".

 

 

ويقوم الحكم الرابع خلال المباريات برفع الحالات الى لجنة الحكام ومنها الى الامانة العامة للاتحاد ثم الى لجنة الانضباط التي تتخذ "القرار المناسب".

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