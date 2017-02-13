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رياضة

نادٍ تركي يطالب نادٍ سعودي بمبلغ 7 ملايين ريال بسبب صفقة لاعب روماني

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 فبراير 2017
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نادٍ تركي يطالب نادٍ سعودي بمبلغ 7 ملايين ريال بسبب صفقة لاعب روماني

ذكرت تقارير أن نادٍ تركي لكرة القدم يطالب نادي النصر السعودي بمبلغ 1.75 مليون يورو (حوالي 6.9 مليون ريال) كمستحقات للنادي التركي من وراء صفقة لاعب سابق لديه.

 

ووفقاً لصحيفة سعودية، نشرت صحيفة "ساعات 61" (61saat) التركية وثيقة من محكمة التحكيم الرياضي "كأس" تكشف فيها أن نادي "النصر" بات مطالباً بسداد مبلغ 1.7 مليون يورو لنادي طرابزون كمستحقات للنادي التركي من وراء صفقة اللاعب البولندي السابق أدريان ميرزيفسكي.

 

وقالت الصحيفة التركية إن نادي النصر -ومقره الرياض- عليه مستحقات فعلية تبلغ 1.2 يورو دفعة مستحقة للنادي التركي إضافة لـ 500 ألف يورو غرامة بسبب التأخر في دفع تلك الأموال.

 

وذكرت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أن النصراويين سيكونوا "مطالبون بدفع تلك الأموال للنادي التركي بصورة عاجلة وإلا ستكون هناك عقوبات من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) على النادي مثلما حدث في وقتٍ سابق مع نادي الاتحاد الذي تم خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب مستحقات أيضاً لمحترفه السابق مانسو".

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