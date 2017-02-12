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رياضة

"الشارقة لرياضة المرأة" و"نادي الفروسية" يدعمان فارسات الإمارات

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
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"الشارقة لرياضة المرأة" و"نادي الفروسية" يدعمان فارسات الإمارات

وقعت "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" و"نادي الشارقة للفروسية والسباق" مذكرة تفاهم للارتقاء بتنافسية واحترافية المرأة في رياضة الفروسية وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية مع منحها الفرصة لتعزيز قدراتها الرياضية من خلال الموارد والإمكانيات التي توفرها المؤسستان.

 

وقع المذكرة عن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي مديرها العام وعن نادي الشارقة للفروسية والسباق سلطان خليفة اليحيائي مديره العام وذلك بمقر النادي.

 

 

تمنح مذكرة التفاهم الفارسات الموهوبات المنتسبات لنادي الشارقة للفروسية والسباق فرصة الانضمام لفريق فروسية النادي للمرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والمشاركة في فعالياته ومنافساته وتعزيز حضورهن في الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي إلى جانب التعاون الثنائي في توفير عدد من الخدمات اللوجيستية التي من شأنها رفع مستوى التنسيق في الفعاليات والأحداث الرياضية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وتقضي مذكرة التفاهم بتوفير عدد من الخدمات اللوجيستية مثل الاسطبلات والرعاية الصحية للخيول وتعزيز الروابط من خلال الزيارات والمعارف المتبادلة وتوفير الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة وكذلك تنظيم الأنشطة التعاونية في مسعى لصقل المهارات الرياضية لأعضاء المؤسستين والمستفيدين من خدماتهما.

 

 

وقالت ندى النقبي إن رياضة الفروسية وسباقات الخيل تحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات وبين مواطنيها الذين أجادوها وتفوقوا فيها باعتبارها إرثا محليا يتوارثها الأبناء عن الآباء يتم الاحتفاء به في العديد من المناسبات والفعاليات.

 

 

وأشارت إلى أن إمارة الشارقة تزخر بشكل خاص بالعديد من النوادي المتخصصة في التعليم والتدريب على الفروسية وسباقات الخيل والعديد من الفرسان والفارسات المحترفين.

 

 

وأضافت إن جهود دعم المرأة تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من أجل تعزيز حضور المرأة في المجال الرياضي وإتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق المجد الرياضي لنفسها ولأسرتها ومجتمعها ودولتها.

 

 

وأوضحت أن مذكرة التفاهم بين المؤسستين تواكب الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها والتي تتركز في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في حياة المرأة وإحداث المزيد من الدمج لها في رياضة الفروسية وقال :" نحن منفتحون على المزيد من الاتفاقيات والتفاهمات مع الجهات المعنية في الدولة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة في ميدان رياضة المرأة ".

 

 

من جانبه اعتبر سلطان اليحيائي أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة سيسهم إلى حد كبير في حشد جهود دعم المرأة في المجال الرياضي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة لدى كل من المؤسسة والنادي متمنيا أن يثمر التفاهم عن مردود إيجابي يضاف إلى ما تحقق من إنجازات للمرأة الرياضية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.

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