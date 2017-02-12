اختتام جولات ترايثلون أوشيانيك في خورفكان

اختتم يوم أمس السباق الأول من سلسلة ترايثلون أوشيانيك 2017 في مدينة خورفكان بمشاركة كبيرة من عشاق الرياضة الثلاثية الذين خاضوا منافسة السباحة في مياه الخليج عند منتجع وفندق أوشيانيك وبعد ذلك انتقلوا إلى تحدي الدراجات عبر تلال المدينة قبل أن يختتموا السباق بمنافسة الجري على كورنيش خورفكان.

وشهدت منافسة الرجال فوز آندي ماك بالمركز الأول بعد أن سجل زمنا إجمالي قدره ساعة و25:02، تلاه في المركز الثاني كريس دو نيل 1:32:33، فيما حل لو خانا ثالثاً مسجلاً 1:34:22.

وفي فئة السيدات تُوجت أنيمي دو بلسيس بجائزة المركز الأول بعد أن سجلت زمن قدره 1:45:44، وحلت أليكس تيرنر ثانية بزمن قدره 1:54:24، وإلودي سايمون في الثالث 2:02:06.

يقام ترايثلون أوشيانيك الذي انطلق في عام 2016 على مسافتين مختلفتين تناسبان جميع مستويات اللياقة والخبرة والعمر، ويصل طول المضمار القصير إلى 800م سباحة، يليه سباق الدراجات لمسافة 30كم وأخيرا الجري 7كم.

وفاز في سباق سوبرسبرينت، الأقصر مسافة (سباحة 375م، الدراجات 12كم، جري 2.5 كم) والمخصص للرياضيين الأصغر سناً، جيانكارلو كنديانو تريكاس بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 39 دقيقة، فيما فازت هنا موتش في فئة السيدات في أقل من ساعة.

ومن المقرر أن يقام السباق الثاني في سلسلة ترايثلون أوشيانيك لهذا العام في 14 ابريل، حيث سيحظى جميع الرياضيين المشاركين بفرصة قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة في منتجع وفندق أوشيانيك مقابل 500 درهم فقط للغرفة الواحدة في الليلة.

وقالت تريس روجرز، مدير ترايثلون أوشيانيك: " يسرنا أن نرى الكثير من الرياضيين يشاركون في الحدث الرياضي المميز وفي ربوع هذه المنطقة الجميلة من دولة الإمارات، وهو سباق ترايثلون الوحيد على الساحل الشرقي للدولة، ويتيح الفرصة للرياضيين أصحاب الخبرة بهذا النوع من السباقات وكذلك حديثي العهد فيها لخوض ترايثلون مليئ بالتحدي والمتعة، ونتطلع للترحيب بجميع الرياضيين في السباق التالي في ابريل."



