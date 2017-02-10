حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في "ساندستورم مرموم" بدبي

يتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشاركين في سباق ساندستورم مرموم، الذي يقام تحت رعاية سموه بمنطقة بحيرات القدرة اليوم.



ويشهد السباق مشاركة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

كما يشارك في هذا الحدث الفريد من نوعه، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 3 آلاف شخص في فئاته المتنوعة للمحترفين والهواة، والتي ستقام على مضمارين بطول 5 و10 كيلومترات، يتضمنان أكثر من 40 عائقاً مبتكراً.

وتنطلق منافسات التحدي في الثامنة صباحاً، وتستمر إلى الثالثة بعد الظهر، وتم إنشاء مدرجات للمتفرجين، وشاشات عملاقة لمتابعة كل تفاصيل الحدث.