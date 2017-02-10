Arabian business
رياضة

حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في "ساندستورم مرموم" بدبي

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في "ساندستورم مرموم" بدبي

يتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشاركين في سباق ساندستورم مرموم، الذي يقام تحت رعاية سموه بمنطقة بحيرات القدرة اليوم.

ويشهد السباق مشاركة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

 

كما يشارك في هذا الحدث الفريد من نوعه، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 3 آلاف شخص في فئاته المتنوعة للمحترفين والهواة، والتي ستقام على مضمارين بطول 5 و10 كيلومترات، يتضمنان أكثر من 40 عائقاً مبتكراً.

 

وتنطلق منافسات التحدي في الثامنة صباحاً، وتستمر إلى الثالثة بعد الظهر، وتم إنشاء مدرجات للمتفرجين، وشاشات عملاقة لمتابعة كل تفاصيل الحدث.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشباب العربي بدبي

"جامعة حمدان بن محمد " تنضم لـ "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد"

دبي: حمدان بن محمد يعلن نتائج جائزة سموه للحكومة الذكية

تعليقات

المزيد في رياضة

شركة جدوى للاستثمار مستشاراً لخصخصة 5 أندية سعودية

نايكي تنتج قصص ملهمة عن نساء إماراتيات

رسائل إلكترونية مسربة لبيكام تضرب سمعة "رجل الشعب"

حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الأميرة هيا تقدم 28 مليون دينار أردني هبة لتكية أم علي لمكافحة الفقر الغذائي بالأردن

فصل ومعاقبة سائق أجنبي شتم السعوديات واستعمل ألفاظ بذيئة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »