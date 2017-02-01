كيتل يجدد فوزه بالمرحلة الثانية ويتصدر طواف دبي الدولي

تصدر الألماني مارسيل كاتيل قائد فريق كويك ستيب البلجيكي طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية في يومه الثاني، بزمن قدره 8:31:46، بعد أن حقق المركز الأول في المرحلة الثانية مرحلة رأس الخيمة بزمن قدره 4:25:33 ساعات.

ورفع الدراج الألماني رصيده الى 50 نقطة في صدارة الترتيب، وحصل كيتيل على القميص الأزرق الذي يرعاه بنك دبي التجاري ويمنح لبطل المرحلة، وهو القميص الخاص بالتصنيف العام، كما نال كيتل القميص الأحمر الذي ترعاه شركة طيران الإمارات ويعرف بقميص تصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولاً إلى نقطة النهاية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، احتفظ الدراج الهولندي ديلان غروينيوغن بالقميص الأبيض الذي ترعاه هيئة الطرق والمواصلات والخاص بتصنيف الدراج الأصغر سناً ويحصل عليه أفضل دراج صاعد، وحقق ديلان المركز الثاني في الترتيب العام بزمن قدره 8:31:54 ساعات بعد ان جاء في المركز الثاني في مرحلة رأس الخيمة.

وكرر الايطالي نيكولا بوام من فريق باردياني فوزه بقميص علم الإمارات باحتلاله المركز الثالث في الترتيب العام بزمن قـدره 8:31:59 ساعـات.

وتنطلق صباح غد الخميس المرحلة الثالثة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية والتي تعرف بمرحلة واحة دبي للسليكون وتمتد مسافتها الى 200 كيلو متر، وتبدا من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وصولا الى منطقة العقة بدبا الفجيرة، وسيمر الدراجون خلال هذه المرحلة التي تعتبر الأطول في النسخة الرابعة للطواف بالعديد من المناطق عبر ثلاث امارات هي دبي والشارقة والفجيرة.