مركز التحكيم يعلن بطلان انتقال حارس المرمى العويس للأهلي

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم، الأحد، قراره في المنازعة المقامة من النادي الأهلي ضد القرار الصادر من لجنة الاحتراف باتحاد الكرة بشأن اتفاقية انتقال محمد العويس الموقعة بين نادي الشباب والأهلي، وكذلك عقد اللاعب مع الفريق الأخضر. وذكر المركز في بيان أنه قرر "بطلان اتفاقية انتقال العويس، الموقعة بين الأهلي والشباب، وما ترتب عليها من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والأهلي".
يذكر أن قضية انتقال العويس أثارت الجدل في الوسط الرياضي والإعلامي، لفترة طويلة ساهمت في إبعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه الشباب، وبالتالي الابتعاد عن المشاركة مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018. وتقدم الطرفان الأهلي والشباب بالشكوى لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي فصل بالأمر اليوم.
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