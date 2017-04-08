قطر تقلص ميزانيتها لمونديال 2022 بنسة 50 بالمئة والفيفا تنظر في ذلك

قررت قطر تخفيض الميزانية المخصصة لاستضافة كأس العالم 2022 بنسبة 50%، وكانت قد تقدمت بعرض يتضمن بناء 12 ملعبا، لكنها تقترح 8 فقط الآن بحسب ما نقلته تقارير صحفية.
وقال حسن الذوادي رئيس اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022، لقناة “CNN”، بأن الميزانية ستنخفض ما بين 40-50 %، لضمان المسؤولية المالية بما يتلاءم مع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم. وأضافت التقارير أن البنية التحتية للمونديال، ستكلف 8-10 مليار دولار، أغلبها موزعة على الملاعب وأرضيات التدريب. ولم توافق الفيفا على الاقتراح القطري حتى الآن لتخفيض عدد الملاعب، لكن في حال قبولها، فإنها ستكون البطولة الأقل بعدد الملاعب منذ مونديال الأرجنتين 1987. وصدر، الأربعاء الماضي، تقرير حول العمال الأجانب في قطر، واتهم فيه الجهات الرسمية القطرية، بإجبار العمال على العمل 18 ساعة في اليوم، أي ضعفي الوقت الأقصى لساعات العمل في اليوم حسب القانون.
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