خالد القاسمي.. أول إماراتي يفوز ببطولة رالي أبوظبي الصحراوي

حاز خالد القاسمي على لقب رالي أبوظبي الصحراوي 2017 الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوي الطويلة (كروس كاونتري) ليُصبح بالتالي أوّل إماراتي يُحقق الفوز في الرالي منذ 25 عاماً.

الجدير بالذكر أن فوز القاسمي برالي بلاده يعني أنه قد تفوق على إحدى أهدافه المتملثة باجتياز خط النهاية ضمن العشرة الأوائل ليتوّج في نهاية المطاف بذهبية رالي أبوظبي الصحراوي 2017 على الرغم من حداثة عهده في ميادين الكروس كاونتري، وفق موقع "موتور سبورت".

بلغ الطول الإجمالي لمرحلة اليوم الخامس (مرحلة طيران أبوظبي) 357.25 كلم منها 220 كلم تقريباً خاصة بالسرعةوحقق فيها القاسمي الزمن الأسرع.

وعن التحدي الأخير في نسخة هذا العام من رالي أبوظبي الصحراوي قال البطل الشيخ خالد القاسمي: "الشعور رائع جداً خصوصاً وأنني أول إماراتي يحقق هذا الفوز برالي أبوظبي الصحراوي منذ 25 عاماً. أنا فخور بهذا الإنجاز الكبير سيما وأنني شاركت لاكتساب الخبرة والتعلم أكثر في مثل هذا النوع من الراليات الصحراوية الطويلة".

وأضاف: "كل كيلومتر كنت أقطعه في رالي بلادي كنت أتعلم منه درساً جديداً. دفعت بنفسي في كل مرحلة إلى حدود جديدة وكذلك الفريق في أبوظبي للسباقات وملاحي خالد الكندي وفريق بي.اتش.سبورت المشرف على سيارتنا الجميع بذل جهداً كبيراً في سبل تحقيق هذا الإنجاز".

وتابع قائلاً: "لقد واجهنا تحديات كبيرة جداً كما تعلمون خلال الرالي أكبرها كان تعطل الدرايف شافت (ذراع نقل عزم الدوران) وخسرنا الكثير من الوقت ولكن الحمد لله في النهاية تابعنا الرالي بشغف وبعزم وبإصرار لتقديم الأفضل".

وأضاف القاسمي: "نتيجة مهمة جداً خصوصاً وأن الرالي يحمل اسم عاصمتنا الحبيبة أبوظبي والفائز في الرالي سائق يحمل شعار فريق أبوظبي. المفرح-المحزن هو أنني اليوم أتصدر الترتيب العام المؤقت لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة لكنني لن أشارك في جميع جولات البطولة".

هذا وكان الشيخ خالدبن فيصل القاسمي، قد تقدم أربعة مراكز لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت مع نهاية اليوم الأول بفارق أربع دقائق أمام الروسي فلاديمير فاسيلييف الفائز بلقب الرالي مرتين (2014 و2015). وعزز في اليوم الثاني من وصافته للترتيب العام على حساب التشيكي مارتن بروكوب بفارق 34:01.3 دقيقة ليوسع الفارق في نهاية اليوم الثالث إلى ما يزيد عن ساعة كاملة. وفي اليوم الرابع اجتاز الشيخ خالد مع ملاحه خالد الكندي عقبة ميكانيكية لم تكن في الحسبان عندما تعطل ذراع نقل عزم دوران المحرك (درايف شافت) ليخسر أكثر من ساعة في المرحلة ولكنه نجح مع ملاحه في إنهاء اليوم قبل الأخير محافظاً على مركز الوصافة.

الجدير بالذكر أن مشاركة الشيخ خالد بن فيصل القاسمي في النسخة 27 من رالي أبوظبي الصحراوي هي الثالثة، انسحب في الأولى بسبب تعطل علبة التروس عام 2015، وأنهى التحدي العام الماضي في المركز السابع مع علبة تروس معطلة، واليوم يحقق القاسمي إنجازاً كبيراً بصعوده على منصة التتويج في المركز الأول برفقة ملاحه خالد الكندي. وتمكن الفريق الإماراتي من تحقيق المركز الثاني في باها دبي الدولي الشهر الماضي ثاني جولات بطولة كأس العالم ليتصدر بذلك ترتيب البطولة برصيد 81 نقطة.

المحطة التالية للشيخ خالد ستكون مع منافسات رالي كروس كاونتري قطر من 16 إلى 21 من الشهر الجاري على متن بيجو 3008 دي.كاي.آر.